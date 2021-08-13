 ″Талібан″ взяв усі великі міста Афганістану, крім Кабула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2021

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Новини

"Талібан" взяв усі великі міста Афганістану, крім Кабула

Ісламісти без спротиву захопили Джалалабад - останнє, окрім Кабула, велике місто Афганістану, що контролював уряд.

Бойовики Талібану на вулиці афганського міста Герат

Бойовики "Талібану" на вулиці афганського міста Герат

Адміністративний центр афганської провінції Нангархар, місто Джалалабад, без спротиву перейшов під контроль бойовиків радикальної ісламістської організації "Талібан". Про це у неділю, 15 серпня, з посиланням на місцевих мешканців та представників регіональної влади повідомляє низка інформаційних агентств.

Таким чином Кабул залишився останнім великим містом країни, який досі перебуває під контролем афганського уряду. Так, напередодні ввечері бойовики "Талібану" взяли під контроль адміністративний центр афганської провінції Балх - місто Мазарі-Шаріф. До червня цього року у ньому перебувала штабквартира німецького Бундесверу.

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Байден погрожує "Талібану" відповіддю

Будь-які дії бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан" проти співробітників військової або дипломатичної місій США в Афганістані зустрінуть "швидку і сильну військовий відповідь" з боку американської армії. Про це йдеться в заяві президента Сполучених Штатів Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому в суботу, 14 серпня.

Як випливає з документа, відповідне попередження було передано талібам на переговорах з врегулювання ситуації в Афганістані, що тривають в столиці Катару - Досі. Крім того, глава Білого дому розпорядився направити в Афганістан близько 5000 військовослужбовців, аби забезпечити безпечну евакуацію дипломатичних працівників США і союзників, а також "афганців, які допомагали нашим (американським. - Ред.) військам під час нашої місії, і тих, хто піддається особливій ​​небезпеці через наступ талібів".

Байден додав, що віддав розпорядження збройним силам і розвідувальному співтовариству зберігати готовність "протистояти майбутнім терористичним загрозам з Афганістану".

Посольство США в Кабулі евакуюють протягом 36 годин

Тим часом телеканал CBS News з посиланням на численних співрозмовників в службах безпеки і дипломатичних колах повідомив, що більшість співробітників американського посольства в Кабулі будуть евакуйовані протягом найближчих 36 годин, за винятком невеликої групи ключових працівників. Передбачається, що усі дипломати повинні будуть залишити країну до 31 серпня.

Співрозмовник телеканалу в міністерстві оборони США зауважив, що захоплення Кабула, в якому проживає понад чотири мільйони осіб, бойовиками "Талібану" може бути "питанням декількох днів". Раніше посольство США віддало своїм співробітникам розпорядження знищити документи, що містять конфіденційну інформацію, а також предмети з логотипом посольства або інших американських відомств, прапори США та інші об'єкти, які таліби "можуть використовувати неналежним чином з метою пропаганди".

  • Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.

  • Запеклі бої

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Запеклі бої

    Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.

  • Втеча заради порятунку

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Рятується, хто може

    В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.

  • Захоплення Кундуза

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Захоплення Кундуза

    У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.

  • Символ поразки

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Символ поразки

    У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.

  • Порятунок просто неба

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Порятунок просто неба

    Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.

    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


DW.COM

"Талібан" захопив місто у 70 кілометрах від Кабула

Бойовики ісламістської організації "Талібан" взяли під контроль місто Пул-і-Алам, розташоване в 70 кілометрах від Кабула. Бої тривають і за Майданшахр, що у 46 кілометрах від столиці Афганістану.  

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