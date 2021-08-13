"Талібан" взяв усі великі міста Афганістану, крім Кабула

Адміністративний центр афганської провінції Нангархар, місто Джалалабад, без спротиву перейшов під контроль бойовиків радикальної ісламістської організації "Талібан". Про це у неділю, 15 серпня, з посиланням на місцевих мешканців та представників регіональної влади повідомляє низка інформаційних агентств.

Таким чином Кабул залишився останнім великим містом країни, який досі перебуває під контролем афганського уряду. Так, напередодні ввечері бойовики "Талібану" взяли під контроль адміністративний центр афганської провінції Балх - місто Мазарі-Шаріф. До червня цього року у ньому перебувала штабквартира німецького Бундесверу.

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Байден погрожує "Талібану" відповіддю

Будь-які дії бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан" проти співробітників військової або дипломатичної місій США в Афганістані зустрінуть "швидку і сильну військовий відповідь" з боку американської армії. Про це йдеться в заяві президента Сполучених Штатів Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому в суботу, 14 серпня.

Як випливає з документа, відповідне попередження було передано талібам на переговорах з врегулювання ситуації в Афганістані, що тривають в столиці Катару - Досі. Крім того, глава Білого дому розпорядився направити в Афганістан близько 5000 військовослужбовців, аби забезпечити безпечну евакуацію дипломатичних працівників США і союзників, а також "афганців, які допомагали нашим (американським. - Ред.) військам під час нашої місії, і тих, хто піддається особливій ​​небезпеці через наступ талібів".

Байден додав, що віддав розпорядження збройним силам і розвідувальному співтовариству зберігати готовність "протистояти майбутнім терористичним загрозам з Афганістану".

Посольство США в Кабулі евакуюють протягом 36 годин

Тим часом телеканал CBS News з посиланням на численних співрозмовників в службах безпеки і дипломатичних колах повідомив, що більшість співробітників американського посольства в Кабулі будуть евакуйовані протягом найближчих 36 годин, за винятком невеликої групи ключових працівників. Передбачається, що усі дипломати повинні будуть залишити країну до 31 серпня.

Співрозмовник телеканалу в міністерстві оборони США зауважив, що захоплення Кабула, в якому проживає понад чотири мільйони осіб, бойовиками "Талібану" може бути "питанням декількох днів". Раніше посольство США віддало своїм співробітникам розпорядження знищити документи, що містять конфіденційну інформацію, а також предмети з логотипом посольства або інших американських відомств, прапори США та інші об'єкти, які таліби "можуть використовувати неналежним чином з метою пропаганди".