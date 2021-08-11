 США перекидають 3000 військових в аеропорт Кабула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Новини

США перекидають 3000 військових в аеропорт Кабула

Вашингтон перекидає до столиці Афганістану близько трьох тисяч солдатів для організованого виведення співробітників своєї дипмісії. Посольство, утім, роботу не припинятиме.

Американський військовий у Кабулі

Американський військовий у Кабулі

США в найближчі тижні скоротять до мінімуму чисельність співробітників свого посольства в Кабулі на тлі стрімкого наступутерористичного руху "Талібан" в Афганістані. Як повідомили у Держдепартаменті США та в Пентагоні у четвер, 12 серпня, близько трьох тисяч військових будуть додатково перекинуті для охорони міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая для підтримки організованого виведення співробітників дипмісії.

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Водночас, як уточнив глава пресслужби Державного департаменту США Нед Прайс, посольство працюватиме й далі. "Ми маємо намір продовжити нашу дипломатичну роботу", - наголосив він. За його словами, про "евакуацію" та про "повне виведення персоналу" не йдеться.

При цьому Прайс не повідомив, скільки співробітників залишать дипмісію. Він додав, що буде підтримуватися "основна дипломатична присутність" на місцях.

"Розумні запобіжні заходи"

Глава пресслужби Державного департаменту зазначив, що, хоча таліби дали ясно зрозуміти, що не мають наміру нападати на диппредставництва, Вашингтонне вірить терористам на слово. Через це вживаютсья "розумні зусилля".

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США повинні вивести війська з Афганістану до 31 серпня. Передбачається, що лише кілька сотень американських солдатів залишаться для підтримки безпеки посольства. Аеропорт в Кабулі досі охоронявся головним чином турецькими військовими в рамках місії НАТО в Афганістані, проте там також розміщені і солдати США.

Захоплення Кандагара

На тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи населені пункти переважно на півночі країни. Після взяття Герата таліби контролюють вже майже третину з 34 адміністративних центрів провінцій.

Місто Газні, яке перейшло під контроль ісламістів 12 серпня, розташоване найближче до Кабула - приблизно за 150 кілометрів. Станом на ранок 13 серпня бойовики "Талібану" захопили і друге за чисельністю населення місто в Афганістані Кандагар. 

  • Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.

  • Запеклі бої

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Запеклі бої

    Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.

  • Втеча заради порятунку

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Рятується, хто може

    В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.

  • Захоплення Кундуза

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Захоплення Кундуза

    У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.

  • Символ поразки

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Символ поразки

    У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.

  • Порятунок просто неба

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Порятунок просто неба

    Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.

    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


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