США перекидають 3000 військових в аеропорт Кабула

США в найближчі тижні скоротять до мінімуму чисельність співробітників свого посольства в Кабулі на тлі стрімкого наступутерористичного руху "Талібан" в Афганістані. Як повідомили у Держдепартаменті США та в Пентагоні у четвер, 12 серпня, близько трьох тисяч військових будуть додатково перекинуті для охорони міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая для підтримки організованого виведення співробітників дипмісії.

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Водночас, як уточнив глава пресслужби Державного департаменту США Нед Прайс, посольство працюватиме й далі. "Ми маємо намір продовжити нашу дипломатичну роботу", - наголосив він. За його словами, про "евакуацію" та про "повне виведення персоналу" не йдеться.

При цьому Прайс не повідомив, скільки співробітників залишать дипмісію. Він додав, що буде підтримуватися "основна дипломатична присутність" на місцях.

"Розумні запобіжні заходи"

Глава пресслужби Державного департаменту зазначив, що, хоча таліби дали ясно зрозуміти, що не мають наміру нападати на диппредставництва, Вашингтонне вірить терористам на слово. Через це вживаютсья "розумні зусилля".

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США повинні вивести війська з Афганістану до 31 серпня. Передбачається, що лише кілька сотень американських солдатів залишаться для підтримки безпеки посольства. Аеропорт в Кабулі досі охоронявся головним чином турецькими військовими в рамках місії НАТО в Афганістані, проте там також розміщені і солдати США.

Захоплення Кандагара

На тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи населені пункти переважно на півночі країни. Після взяття Герата таліби контролюють вже майже третину з 34 адміністративних центрів провінцій.

Місто Газні, яке перейшло під контроль ісламістів 12 серпня, розташоване найближче до Кабула - приблизно за 150 кілометрів. Станом на ранок 13 серпня бойовики "Талібану" захопили і друге за чисельністю населення місто в Афганістані Кандагар.