Глава МЗС Німеччини: Берлін не фінансуватиме халіфат в Афганістані

Міністр закордонних cправ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг радикальний ісламістський рух "Талібан" про припинення допомоги Афганістану з боку Берліна у разі встановлення у країні халіфату. Як сказав Маас в ефірі телеканалу ZDF у четвер, 12 серпня, у цьому разі "жоден цент" з німецької допомоги з розвитку, яка зараз щорічно становить близько 430 мільйонів євро, не надійде до азійської країни. "Таліби теж знають про це", - наголосив міністр, цитує інформагенція dpa.
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Маас припускає, що "Талібан" братиме участь у формуванні майбутнього уряду в Афганістані та спробує домінувати в ньому. І тоді визначальним буде, як виглядатиме майбутня конституція країни і які права вона забезпечуватиме громадянам.
Нагадаємо, на тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників "Талібан" розгорнув наступальну операцію. 12 серпня ісламісти захопили черговий адміністративний центр провінції - місто Газні. Воно розташоване в менш ніж за 150 кілометрів від Кабула. Газні - вже десята з 34-ох столиць провінцій, яку захопили таліби. Часто ісламісти не зустрічають опору з боку урядових сил. У США не виключають падіння Кабула.
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З огляду на наступ "Талібану" та погіршення безпекової ситуації німецький уряд закликав громадян ФРН якнайшвидше залишити Афганістан.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Громадянська війна розгорілася із новою силою
Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Запеклі бої
Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Рятується, хто може
В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Захоплення Кундуза
У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Символ поразки
У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Порятунок просто неба
Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.
Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден