Глава МЗС Німеччини: Берлін не фінансуватиме халіфат в Афганістані

Міністр закордонних cправ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг радикальний ісламістський рух "Талібан" про припинення допомоги Афганістану з боку Берліна у разі встановлення у країні халіфату. Як сказав Маас в ефірі телеканалу ZDF у четвер, 12 серпня, у цьому разі "жоден цент" з німецької допомоги з розвитку, яка зараз щорічно становить близько 430 мільйонів євро, не надійде до азійської країни. "Таліби теж знають про це", - наголосив міністр, цитує інформагенція dpa.

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Маас припускає, що "Талібан" братиме участь у формуванні майбутнього уряду в Афганістані та спробує домінувати в ньому. І тоді визначальним буде, як виглядатиме майбутня конституція країни і які права вона забезпечуватиме громадянам.

Нагадаємо, на тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників "Талібан" розгорнув наступальну операцію. 12 серпня ісламісти захопили черговий адміністративний центр провінції - місто Газні. Воно розташоване в менш ніж за 150 кілометрів від Кабула. Газні - вже десята з 34-ох столиць провінцій, яку захопили таліби. Часто ісламісти не зустрічають опору з боку урядових сил. У США не виключають падіння Кабула.

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З огляду на наступ "Талібану" та погіршення безпекової ситуації німецький уряд закликав громадян ФРН якнайшвидше залишити Афганістан.