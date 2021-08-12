 Глава МЗС Німеччини: Берлін не фінансуватиме халіфат в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава МЗС Німеччини: Берлін не фінансуватиме халіфат в Афганістані

Міністр закордонних справ Німеччини запевнив, що у разі встановлення в Афганістані халіфату "жоден цент" німецької допомоги не надійде до країни.

Бойовики ісламістського руху Талібан

Бойовики ісламістського руху "Талібан"

Міністр закордонних cправ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг радикальний ісламістський рух "Талібан" про припинення допомоги Афганістану з боку Берліна у разі встановлення у країні халіфату. Як сказав Маас в ефірі телеканалу ZDF у четвер, 12 серпня, у цьому разі "жоден цент" з німецької допомоги з розвитку, яка зараз щорічно становить близько 430 мільйонів євро, не надійде до азійської країни. "Таліби теж знають про це", - наголосив міністр, цитує інформагенція dpa.

Читайте також: Військові успіхи "Талібану" в Афганістані й відповідальність Німеччини - коментар

Маас припускає, що "Талібан" братиме участь у формуванні майбутнього уряду в Афганістані та спробує домінувати в ньому. І тоді визначальним буде, як виглядатиме майбутня конституція країни і які права вона забезпечуватиме громадянам.

Нагадаємо, на тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників "Талібан" розгорнув наступальну операцію. 12 серпня ісламісти захопили черговий адміністративний центр провінції - місто Газні. Воно розташоване в менш ніж за 150 кілометрів від Кабула. Газні - вже десята з 34-ох столиць провінцій, яку захопили таліби. Часто ісламісти не зустрічають опору з боку урядових сил. У США не виключають падіння Кабула.

Читайте також: Афганістан: що кажуть жителі провінцій, захоплених талібами

З огляду на наступ "Талібану" та погіршення безпекової ситуації німецький уряд закликав громадян ФРН якнайшвидше залишити Афганістан.

  • Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.

  • Запеклі бої

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Запеклі бої

    Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.

  • Втеча заради порятунку

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Рятується, хто може

    В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.

  • Захоплення Кундуза

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Захоплення Кундуза

    У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.

  • Символ поразки

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Символ поразки

    У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.

  • Порятунок просто неба

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Порятунок просто неба

    Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.

    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


Також за темою

Taliban fighters stand guard at a checkpoint in Kunduz city, northern Afghanistan, Monday, Aug. 9, 2021. The militants have ramped up their push across much of Afghanistan in recent weeks, turning their guns on provincial capitals after taking district after district and large swaths of land in the mostly rural countryside. (AP Photo/Abdullah Sahil)

"Талібан" захопив чергову столицю провінції в Афганістані 12.08.2021

Ісламісти "Талібану" захопили столицю провінції Газні на південному сході Афганістану, що у менш ніж за 150 кілометрів від Кабула. На тлі їхнього стрімкого наступу Берлін закликав своїх громадян залишити Кабул.

An Afghan civilian carry a wounded child to the hospital after he was injured during fighting between Taliban and government in Badghis province, northwest of Afghanistan, Wednesday, July,7 2021. From the early hours of Wednesday morning, battles have raged near the provincial police headquarters and a Qala-e-Naw army base, said Abdul Aziz beg, head of the provincial council in Badghis. (AP Photo/ Mirwis Omari)

Афганістан: що кажуть жителі провінцій, захоплених талібами 11.08.2021

Таліби продовжують наступ на Кабул. Цивільне населення опинилось у ролі живого щита між ісламістами та афганською армією. Багато афганців закидають Заходу, що той кинув їх напризволяще.

Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. (zu dpa «Verfahren um zurückzuholenden Flüchtling: Zwangsgeld beantragt») +++ dpa-Bildfunk +++

Берлін призупиняє депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили в притулку 11.08.2021

Депортації до Афганістану призупинені через погіршення в країні безпекової ситуації, повідомило МВС Німеччини. Радикальний рух "Талібан" захопив вже дев'ять столиць провінцій в Афганістані.

Реклама

Докладно

На одній з вулиць Києва

Не можна. Але якщо дуже хочеться, то так

В Києві самовиражаються іноземці, приваблені атмосферою голодного до грошей бізнесу, пише Катерина Бабкіна.  

Китайський мільярд, що розчинився: час платити за рахунками

Китайський мільярд, що розчинився

Китай невдовзі може виставити українцям рахунок на мільярд доларів через борги державного зернотрейдера.  