 Таліби захопили третє за населенням місто Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Таліби захопили третє за населенням місто Афганістану

Під контроль ісламістів перейшло місто Герат на заході Афганістану. Це вже 11-ий адміністративний центр провінції, який захопив "Талібан".

Урядові сили в Гераті не змогли стримати наступ ісламістів

Урядові сили в Гераті (на фото) не змогли стримати наступ ісламістів

Радикальний ісламістський рух "Талібан" продовжує захоплювати населені пункти в Афганістані. У четвер, 12 серпня, під контроль ісламістів перейшло третє за населенням місто країни - Герат, яке є адміністративним центром однойменної провінції. Три представники місцевої влади підтвердили інформагенції dpa, що основні урядові будівлі перебувають у руках талібів.

Раніше цього дня "Талібану" вдалося взяти під контроль ще один адміністративний центр провінції - місто Газні. Тривають запеклі бої і за друге за населенням місто Афганістану - Кандагар.

Читайте також: Афганістан: що кажуть жителі провінцій, захоплених талібами

У Гераті, місті з багатою історією, проживають, за оцінками, до 600 тисяч людей. Падінню міста передували напади "Талібану", що тривали кілька тижнів. Спершу урядовим силам та ополченню вдавалося стримувати бойовиків і навіть відтіснити їх. Однак удень 12 серпня представники місцевої влади повідомили про проникнення талібів у місто зі сходу, у той час як ополчення стримувало наступ бойовиків на заході Герата.

До вечора в руках талібів опинилися резиденція губернатора, штаб-квартира поліції та в'язниця. Як і в інших містах після захоплення, ісламісти випустили ув'язнених. При цьому один з представників місцевої влади зазначив, що урядові сили не чинили опору, а боролися проти ісламістів лише ополченці під проводом Ісмаїл-Хана, який у 2001 році допоміг США повалити владу "Талібану" в країні. Губернатор та інші чиновники відійшли з міста на військову базу неподалік аеропорту.

Читайте також: Коментар: Військові успіхи "Талібану" в Афганістані й відповідальність Німеччини 

Нагадаємо, на тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи населені пункти переважно на півночі країни. Після взяття Герата таліби контролюють вже 11 з 34-ох адміністративних центрів провінцій. Місто Газні, яке перейшло під контроль ісламістів також 12 серпня, розташоване найближче до столиці країни Кабула - приблизно за 150 кілометрів.

  • Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Громадянська війна розгорілася із новою силою

    Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.

  • Запеклі бої

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Запеклі бої

    Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.

  • Втеча заради порятунку

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Рятується, хто може

    В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.

  • Захоплення Кундуза

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Захоплення Кундуза

    У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.

  • Символ поразки

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Символ поразки

    У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.

  • Порятунок просто неба

    Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє

    Порятунок просто неба

    Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.

    Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден


Також за темою

Taliban fighters stand guard at a checkpoint in Kunduz city, northern Afghanistan, Monday, Aug. 9, 2021. The militants have ramped up their push across much of Afghanistan in recent weeks, turning their guns on provincial capitals after taking district after district and large swaths of land in the mostly rural countryside. (AP Photo/Abdullah Sahil)

"Талібан" захопив чергову столицю провінції в Афганістані 12.08.2021

Ісламісти "Талібану" захопили столицю провінції Газні на південному сході Афганістану, що у менш ніж за 150 кілометрів від Кабула. На тлі їхнього стрімкого наступу Берлін закликав своїх громадян залишити Кабул.

11.8.2021***Taliban fighters stand guard at a check point in Farah, Afghanistan August 11, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Глава МЗС Німеччини: Берлін не фінансуватиме халіфат в Афганістані 12.08.2021

Міністр закордонних справ Німеччини запевнив, що у разі встановлення в Афганістані халіфату "жоден цент" німецької допомоги не надійде до країни.

An Afghan civilian carry a wounded child to the hospital after he was injured during fighting between Taliban and government in Badghis province, northwest of Afghanistan, Wednesday, July,7 2021. From the early hours of Wednesday morning, battles have raged near the provincial police headquarters and a Qala-e-Naw army base, said Abdul Aziz beg, head of the provincial council in Badghis. (AP Photo/ Mirwis Omari)

Афганістан: що кажуть жителі провінцій, захоплених талібами 11.08.2021

Таліби продовжують наступ на Кабул. Цивільне населення опинилось у ролі живого щита між ісламістами та афганською армією. Багато афганців закидають Заходу, що той кинув їх напризволяще.

Реклама

Докладно

Учасники акцій протесту у Варшаві впевнені: новий закон загрожує незалежним польським ЗМІ

Боротьба з "іноагентамі" в Польщі

Влада хоче зменшити вплив іноземних медіакомпаній. Опозиція каже про наступ на свободу ЗМІ.  

Китайський мільярд, що розчинився: час платити за рахунками

Китайський мільярд, що розчинився

Китай невдовзі може виставити українцям рахунок на мільярд доларів через борги державного зернотрейдера.  