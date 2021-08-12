Таліби захопили третє за населенням місто Афганістану

Радикальний ісламістський рух "Талібан" продовжує захоплювати населені пункти в Афганістані. У четвер, 12 серпня, під контроль ісламістів перейшло третє за населенням місто країни - Герат, яке є адміністративним центром однойменної провінції. Три представники місцевої влади підтвердили інформагенції dpa, що основні урядові будівлі перебувають у руках талібів.

Раніше цього дня "Талібану" вдалося взяти під контроль ще один адміністративний центр провінції - місто Газні. Тривають запеклі бої і за друге за населенням місто Афганістану - Кандагар.

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У Гераті, місті з багатою історією, проживають, за оцінками, до 600 тисяч людей. Падінню міста передували напади "Талібану", що тривали кілька тижнів. Спершу урядовим силам та ополченню вдавалося стримувати бойовиків і навіть відтіснити їх. Однак удень 12 серпня представники місцевої влади повідомили про проникнення талібів у місто зі сходу, у той час як ополчення стримувало наступ бойовиків на заході Герата.

До вечора в руках талібів опинилися резиденція губернатора, штаб-квартира поліції та в'язниця. Як і в інших містах після захоплення, ісламісти випустили ув'язнених. При цьому один з представників місцевої влади зазначив, що урядові сили не чинили опору, а боролися проти ісламістів лише ополченці під проводом Ісмаїл-Хана, який у 2001 році допоміг США повалити владу "Талібану" в країні. Губернатор та інші чиновники відійшли з міста на військову базу неподалік аеропорту.

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Нагадаємо, на тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи населені пункти переважно на півночі країни. Після взяття Герата таліби контролюють вже 11 з 34-ох адміністративних центрів провінцій. Місто Газні, яке перейшло під контроль ісламістів також 12 серпня, розташоване найближче до столиці країни Кабула - приблизно за 150 кілометрів.