Таліби захопили третє за населенням місто Афганістану

Радикальний ісламістський рух "Талібан" продовжує захоплювати населені пункти в Афганістані. У четвер, 12 серпня, під контроль ісламістів перейшло третє за населенням місто країни - Герат, яке є адміністративним центром однойменної провінції. Три представники місцевої влади підтвердили інформагенції dpa, що основні урядові будівлі перебувають у руках талібів.
Раніше цього дня "Талібану" вдалося взяти під контроль ще один адміністративний центр провінції - місто Газні. Тривають запеклі бої і за друге за населенням місто Афганістану - Кандагар.
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У Гераті, місті з багатою історією, проживають, за оцінками, до 600 тисяч людей. Падінню міста передували напади "Талібану", що тривали кілька тижнів. Спершу урядовим силам та ополченню вдавалося стримувати бойовиків і навіть відтіснити їх. Однак удень 12 серпня представники місцевої влади повідомили про проникнення талібів у місто зі сходу, у той час як ополчення стримувало наступ бойовиків на заході Герата.
До вечора в руках талібів опинилися резиденція губернатора, штаб-квартира поліції та в'язниця. Як і в інших містах після захоплення, ісламісти випустили ув'язнених. При цьому один з представників місцевої влади зазначив, що урядові сили не чинили опору, а боролися проти ісламістів лише ополченці під проводом Ісмаїл-Хана, який у 2001 році допоміг США повалити владу "Талібану" в країні. Губернатор та інші чиновники відійшли з міста на військову базу неподалік аеропорту.
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Нагадаємо, на тлі виведення військового контингенту НАТО та союзників "Талібан" розгорнув наступальну операцію, захоплюючи населені пункти переважно на півночі країни. Після взяття Герата таліби контролюють вже 11 з 34-ох адміністративних центрів провінцій. Місто Газні, яке перейшло під контроль ісламістів також 12 серпня, розташоване найближче до столиці країни Кабула - приблизно за 150 кілометрів.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Громадянська війна розгорілася із новою силою
Справдилися найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту, відновилося протистояння між фундаменталістським рухом "Талібан" та афганськими силами безпеки. Бої зі застосуванням важких озброєнь розгорнулися по всій території країни.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Запеклі бої
Сили "Талібану" упевнено просуваються, а бої дедалі частіше загрожують цивільному населенню, як у місті Лашкаргах, на південь від столиці Кабула. Минулими вихідними повітряним ударом була зруйнована лікарня та школа. Цивільні мусять рятуватися втечею, їх використовують у ролі "живого щита", зростає кількість убитих та поранених.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Рятується, хто може
В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали зі силами НАТО. Вони побоюються акцій помсти з боку бойовиків "Талібану" і намагаються завчасно перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією фронту, як тут, на околицях Герата.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Захоплення Кундуза
У ході боїв за Кундуз - столицю однойменної провінції - "Талібан" отримав перемогу. Бойовики захопили офіс губернатора та головне управління поліції. Значної шкоди було завдано об'єктам цивільної інфраструктури.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Символ поразки
У захопленому бойовиками Кундузі вже майорить прапор "Талібану", немов символ поразки, яку зазнали в Афганістані сили західної коаліції. Виведення контингенту НАТО розв'язало талібам руки і відкрило шлях до легкого захоплення влади. Сотні тисяч афганців намагаються врятуватися від фундаменталістського режиму втечею.
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Просування "Талібану" і страх афганців за майбутнє
Порятунок просто неба
Багато біженців прямують до Кабула, однак місць для розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. На заваді стає бюрократія. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів.
Автор: Сара Кляйн, Клаудія Ден