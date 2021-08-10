Спецслужби США не виключають падіння Кабула - ЗМІ

Столиця Афганістану Кабул може перейти під контроль ісламістського руху "Талібан" уже через 30-90 днів. Про це у вівторок, 10 серпня, повідомило американське видання Washington Post з посиланням на джерела в спецслужбах США. При цьому ще у червні вони вважали, що таліби можуть захопити афганську столицю через 6-12 місяців після виведення американських військ з Афганістану.

Утім, президент США Джо Байден 10 серпня вкотре підвтердив, що не шкодує про своє рішення щодо виведення американських військ з країни. Афганці тепер мусять самі битися за свою державу, заявив він. За словами Байдена, афганські війська сильніші за талібів. "Але вони також повинні хотіти битися", - додав він.

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Таліби контролюють 9 з 34-х столиць провінцій

Таліби в Кундузі

Тим часом ісламістський рух "Талібан" у ніч на середу, 11 серпня, узяв під контроль адміністративний центр північної провінції Бадахшан місто Файзабад, повідомляють агенції dpa та AFP. За кілька годин до взяття Файзабада впали також міста Фарах та Пулі-Хумрі. Тепер таліби контролюють дев'ять столиць провінцій з 34-х, зокрема стратегічно важливе місто Кундуз.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що "Талібан" узяв під контроль кордони Афганістану з Таджикистаном і Узбекистаном, але обіцяє не здійснювати атаки на сусідні держави. "Його лідери говорять про те, що вони не робитимуть жодних деструктивних спроб щодо перетину кордону, атак на суміжні території", - наголосив Шойгу.

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Президент Афганістану прибув до Мазарі-Шаріфа

Ашраф Гані в аеропорту Мазарі-Шаріфа

На тлі наступу руху "Талібан" на півночі Афганістану президент країни Ашраф Гані вранці 11 серпня прибув з несподіваним візитом до Мазарі-Шаріфа - стратегічно важливого адміністративного центру провінції Балх на північному заході країни. Також до міста спецрейсом з Кабула в супроводі кількох сотень спецназівців прибув колишній віцепрезидент, лідер партії Національний ісламський рух (об'єднує тюркомовне населення країни) маршал Абдул Рашид Дустум.

Афганські ЗМІ повідомляють, що 11 серпня в Мазарі-Шаріфі намічено провести зустріч політиків та військових для обговорення безпекової ситуації на півночі країни.