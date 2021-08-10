 Спецслужби США не виключають падіння Кабула - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Спецслужби США не виключають падіння Кабула - ЗМІ

"Талібан" може взяти Кабул уже в найближчі три місяці, цитують ЗМІ джерела в американських спецслужбах. Тим часом таліби продовжують наступ на півночі Афганістану.

Столиця Афганістану - Кабул

Столиця Афганістану - Кабул

Столиця Афганістану Кабул може перейти під контроль ісламістського руху "Талібан" уже через 30-90 днів. Про це у вівторок, 10 серпня, повідомило американське видання Washington Post з посиланням на джерела в спецслужбах США. При цьому ще у червні вони вважали, що таліби можуть захопити афганську столицю через 6-12 місяців після виведення американських військ з Афганістану.

Утім, президент США Джо Байден 10 серпня вкотре підвтердив, що не шкодує про своє рішення щодо виведення американських військ з країни. Афганці тепер мусять самі битися за свою державу, заявив він. За словами Байдена, афганські війська сильніші за талібів. "Але вони також повинні хотіти битися", - додав він.

Читайте також: Коментар: Військові успіхи "Талібану" в Афганістані й відповідальність Німеччини

Таліби контролюють 9 з 34-х столиць провінцій

Таліби в Кундузі

Таліби в Кундузі

Тим часом ісламістський рух "Талібан" у ніч на середу, 11 серпня, узяв під контроль адміністративний центр північної провінції Бадахшан місто Файзабад, повідомляють агенції dpa та AFP. За кілька годин до взяття Файзабада впали також міста Фарах та Пулі-Хумрі. Тепер таліби контролюють дев'ять столиць провінцій з 34-х, зокрема стратегічно важливе місто Кундуз.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що "Талібан" узяв під контроль кордони Афганістану з Таджикистаном і Узбекистаном, але обіцяє не здійснювати атаки на сусідні держави. "Його лідери говорять про те, що вони не робитимуть жодних деструктивних спроб щодо перетину кордону, атак на суміжні території", - наголосив Шойгу.

Читайте також: Наступ талібів в Афганістані: загинули 183 цивільних

Президент Афганістану прибув до Мазарі-Шаріфа

Ашраф Гані в аеропорту Мазарі-Шаріфа

Ашраф Гані в аеропорту Мазарі-Шаріфа

На тлі наступу руху "Талібан" на півночі Афганістану президент країни Ашраф Гані вранці 11 серпня прибув з несподіваним візитом до Мазарі-Шаріфа - стратегічно важливого адміністративного центру провінції Балх на північному заході країни. Також до міста спецрейсом з Кабула в супроводі кількох сотень спецназівців прибув колишній віцепрезидент, лідер партії Національний ісламський рух (об'єднує тюркомовне населення країни) маршал Абдул Рашид Дустум.

Афганські ЗМІ повідомляють, що 11 серпня в Мазарі-Шаріфі намічено провести зустріч політиків та військових для обговорення безпекової ситуації на півночі країни.

Також за темою

TOPSHOT - Afghan Taliban militants and villagers attend a gathering as they celebrate the peace deal and their victory in the Afghan conflict on US in Afghanistan, in Alingar district of Laghman Province on March 2, 2020. - The Taliban said on March 2 they were resuming offensive operations against Afghan security forces, ending the partial truce that preceded the signing of a deal between the insurgents and Washington. (Photo by NOORULLAH SHIRZADA / AFP) (Photo by NOORULLAH SHIRZADA/AFP via Getty Images) x

Коментар: Військові успіхи "Талібану" в Афганістані й відповідальність Німеччини 10.08.2021

Одностороннє виведення контингенту НАТО надихнуло "Талібан" та по-новому розпалило вогонь громадянської війни. Німеччина тепер зобов'язана допомогти місцевому персоналу, пише Сандра Петерсманн.

Internally displaced Afghans from northern provinces, who fled their home due to fighting between the Taliban and Afghan security personnel, take refuge in a public park in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug. 9, 2021. (AP Photo/Rahmat Gul)

Наступ талібів в Афганістані: загинули 183 цивільних 10.08.2021

З середини липня цього року в Афганістані внаслідок бойових дій між урядовими військами та талібами загинули 183 цивільних, а 214 тисяч людей були змушені залишити свої домівки.

Afghan security personnel inspect a damaged building in the aftermath of an attack in Kabul, Afghanistan, Wednesday, Aug. 4, 2021. A powerful explosion rocked an upscale neighborhood of Afghanistan's capital Tuesday in an attack that apparently targeted the country's acting defense minister. (AP Photo/Rahmat Gul)

"Талібан" узяв відповідальність за напад на міністра оборони Афганістану 04.08.2021

Таліби взяли відповідальність за напад на будинок міністра оборони Афганістану. Унаслідок підриву смертника в автомобілі загинули щонайменше 13 людей. Раніше "Талібан" переконував, що хоче миру в Афганістані.

Реклама

Докладно

Карпатські бурі ведмеді

Румунія: ведмеді й селяни не поділили життєвий простір

Влада намагається зупинити війну людей і ведмедів. Та поки не дуже успішно.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  