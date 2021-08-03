 Попри наступ талібів: США продовжать виведення військ з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

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Новини

Попри наступ талібів: США продовжать виведення військ з Афганістану

США планують до кінця серпня завершити виведення військ з Афганістану, незважаючи на наступ "Талібану", заявили в Пентагоні. Тим часом спецпредстаник США проведе в Катарі переговори з талібами.

Американські військові в Афганістані

Американські військові в Афганістані (фото з архіву)

Незважаючи на масштабний наступ ісламістського руху "Талібан" в Афганістані, США все одно виведуть свої війська з країни. "Ми концентруємося на тому, щоб завершити виведення до кінця місяця", - заявив у понеділок, 9 серпня, речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, міністр оборони США переконаний, що афганські збройні сили здатні захиститися від "Талібану". "У них є низка переваг, які не має "Талібан". Це їхня земля, яку вони мають захищати. Тепер це їхня боротьба", - наголосив Кірбі. Він додав, що США і надалі підтримуватимуть урядові війська, зокрема авіаударами.

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Тим часом у Державному департаменті заявили, що спецпредставник США Залмай Халілзад зустрінеться цього тижня з представниками "Талібану" в столиці Катару Досі. Там він наполягатиме на припиненні наступу талібів в Афганістані. "Досягнення миру шляхом переговорів - це єдиний шлях до закінчення війни", - йдеться в заяві Держдепартаменту.

У НАТО стурбовані наступом талібів

Наступом талібів, який супроводжується жертвами серед цивільного населення та порушенням прав людини, глибоко стурбовані в НАТО. "Талібан" має зрозуміти, що міжнародна спільнота ніколи його не визнає, якщо рух відмовиться від політичного процесу та силою захоплюватме країну. "Вони повинні припинити атаки та взяти участь у мирних переговорах", - заявив представник НАТО агенції dpa 10 серпня.

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Нагадаємо, в останні тижні на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану таліби взяли під контроль десятки районів і прикордонних переходів в країні. За останні дні таліби захопили уже шість адміністративних центрів провінцій. Останнім 9 серпня впало місто Айбак - столиця провінції Саманган.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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