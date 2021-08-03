Попри наступ талібів: США продовжать виведення військ з Афганістану

Незважаючи на масштабний наступ ісламістського руху "Талібан" в Афганістані, США все одно виведуть свої війська з країни. "Ми концентруємося на тому, щоб завершити виведення до кінця місяця", - заявив у понеділок, 9 серпня, речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, міністр оборони США переконаний, що афганські збройні сили здатні захиститися від "Талібану". "У них є низка переваг, які не має "Талібан". Це їхня земля, яку вони мають захищати. Тепер це їхня боротьба", - наголосив Кірбі. Він додав, що США і надалі підтримуватимуть урядові війська, зокрема авіаударами.

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Тим часом у Державному департаменті заявили, що спецпредставник США Залмай Халілзад зустрінеться цього тижня з представниками "Талібану" в столиці Катару Досі. Там він наполягатиме на припиненні наступу талібів в Афганістані. "Досягнення миру шляхом переговорів - це єдиний шлях до закінчення війни", - йдеться в заяві Держдепартаменту.

У НАТО стурбовані наступом талібів

Наступом талібів, який супроводжується жертвами серед цивільного населення та порушенням прав людини, глибоко стурбовані в НАТО. "Талібан" має зрозуміти, що міжнародна спільнота ніколи його не визнає, якщо рух відмовиться від політичного процесу та силою захоплюватме країну. "Вони повинні припинити атаки та взяти участь у мирних переговорах", - заявив представник НАТО агенції dpa 10 серпня.

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Нагадаємо, в останні тижні на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану таліби взяли під контроль десятки районів і прикордонних переходів в країні. За останні дні таліби захопили уже шість адміністративних центрів провінцій. Останнім 9 серпня впало місто Айбак - столиця провінції Саманган.