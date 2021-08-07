"Талібан" захопив ще одну столицю провінції на півночі Афганістану

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" в неділю, 8 серпня, захопили ще один адміністративний центр провінції на півночі Афганістану. Урядові сили були змушені залишити місто Талукан у провінції Тахар, підтвердили інформагенції dpа два високопоставлені місцеві чиновники.

За словами одного з них, урядові сили відійшли в район приблизно за 40 кілометрів від центру міста, щоб уникнути жертв серед цивільного населення та руйнувань. Місто з населенням у 260 тисяч людей було оточене талібами упродовж кількох тижнів.

Раніше цього ж дня під контроль "Талібану" перейшли Сарі-Пуль та Кундуз на півночі країни. Таким чином, починаючи з п'ятниці, таліби під час наступу захопили вже п'ять адміністративних центрів провінцій.

Нагадаємо, в останні місяці на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану таліби взяли під контроль десятки районів і прикордонних переходів в країні. На цьому ж тижні під їхній контроль почали переходити й столиці провінцій: 7 серпня впав Шеберган - адміністративний центр провінції Джаузджан, а 6 серпня Зарандж - столиця провінції Німроз.