 На кордоні з Афганістаном: у Таджикистані проходять військові навчання за участю Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2021

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Новини

На кордоні з Афганістаном: у Таджикистані проходять військові навчання за участю Росії

У маневрах задіяні понад 2,5 тисячі вояків та близько 500 одиниць озброєння і військової техніки. Відпрацьовуватимуться заходи, покликані не допустити проникнення бойовиків з Афганістану.

Російська військова техніка в зоні проведення навчань у Таджикистані

Російська військова техніка в зоні проведення навчань у Таджикистані

У Таджикистані почалися масштабні спільні військові навчання за участю російських, узбецьких і таджицьких військовослужбовців. Вони проходять на тлі активізації радикального ісламістського руху "Талібан" у сусідньому Афганістані. Як повідомляє в четвер, 5 серпня, пресслужба Центрального військового округу міноборони РФ, у маневрах будуть задіяні понад 2,5 тисячі осіб і близько 500 одиниць озброєння і військової техніки. У тому числі понад 1,8 тисячі російських вояків та до 420 одиниць техніки в основному зі складу розташованої в Таджикистані 201-ї військової бази.

Навчання відбудуться на полігоні "Харб-Майдон" в Хатлонській області, приблизно в 20 кілометрах від афганського кордону. Військові відпрацьовуватимуть заходи, покликані не допустити проникнення бойовиків з території Афганістану, включаючи відбиття атак танками та безпілотниками. З метою посилення протиповітряної оборони Росія перекинула з Киргизії в Таджикистан кілька винищувачів Су-25, зазначає агенція dpa.

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Ситуація з безпекою в Афганістані останнім часомрізко погіршилася. Військова місія США та їх союзників офіційно завершується 31 серпня. Після того, як у травні почалося поступове виведення військ США і НАТО, рух "Талібан" проводить наступальні операції, захоплює сільські райони, кілька прикордонних переходів і ділянки важливих автомагістралей. За даними ЗМІ, таліби контролюють більше 100 районів Афганістану.

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