 Генерал: США продовжать авіаудари в Афганістані проти талібів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2021

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Генерал: США продовжать авіаудари в Афганістані проти талібів

Підвищений рівень підтримки афганських сил з повітря збережеться, якщо бойовики "Талібану" продовжать наступ, заявив глава Центрального командування ЗС США.

Генерал Кеннет Маккензі виступає в Кабулі

Генерал Кеннет Маккензі виступає в Кабулі

Сполучені Штати продовжать завдавати авіаударів для підтримки афганських сил, які ведуть боротьбу з радикальним ісламістським рухом "Талібан". Про це глава Центрального командування (CENTCOM) збройних сил США генерал Кеннет Маккензі заявив у Кабулі в неділю, 25 липня.

"Останніми днями США посилили удари з повітря для підтримки афганських сил. Ми готові продовжити цей підвищений рівень підтримки найближчими тижнями, якщо "Талібан" не припинить свої атаки", - зазначив Маккензі.

Пентагон завдаватиме ударів і по іншим угрупованням

"Перемога талібів не є неминучою", - сказав генерал і додав, що американські військові продовжать надавати матеріально-технічну допомогу афганським військово-повітряним силам (ВПС) навіть після 31 серпня, коли контингент США буде повністю виведений з Ісламської Республіки.

При цьому глава CENTCOM наголосив, що Пентагон зможе наносити удари в Афганістані і проти інших терористичних угруповань - "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

За словами Маккензі, в майбутні "дні і тижні" стане зрозуміло, чи зможе афганський уряд захистити країну від талібів. "Не думаю, що це буде легкий шлях", - зазначив він і додав, що не приймає версію про неминучість громадянської війни в Афганістані. Висловлювання американського генерала прозвучали на тлі вимушеного переміщення близько 22 тисяч сімей в провінції Кандагар внаслідок бойових дій в липні.

"Талібан" заявив про контроль над приблизно 90 відсотками кордону Афганістану

Президент США Джозеф Байден 8 липня повідомив, що американські війська будуть повністю виведені з Афганістану до 31 серпня. За його словами, військовослужбовці виконали всі поставлені перед ними завдання, а виведення військ зараз проходить "безпечно і організовано". Спочатку планувалося, що США повернуть своїх солдатів з ісламської Республіки до 11 вересня.

Тим часом бойовики руху "Талібан" заявили 22 липня, що контролюють близько 90 відсотків кордону Афганістану.

США фінансово підтримають сили безпеки Афганістану

В ході розмови з президентом Афганістану Ашрафом Гані Байден 23 липня пообіцяв силам безпеки цієї країни 3,3 мільярда доларів. З них 1 мільярд доларів піде на забезпечення афганських ВПС і спецмісії технічними можливостями для ведення поточних бойових операцій. 

Ще 1 мільярд доларів перерахують на закупівлю і доставку предметів постачання для афганських сил - таких, як паливо і боєприпаси. Також ще 700 мільйонів доларів призначені для продовження виплати зарплатні афганським військовослужбовцям.

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