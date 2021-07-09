Джо Байден виділив 100 мільйонів доларів на допомогу афганським біженцям

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 23 липня, погодив виділення 100 мільйонів доларів для надання допомоги біженцям з Афганістану. Ці кошти будуть переведені з Фонду екстреної допомоги біженцям "для задоволення екстрених потреб біженців та мігрантів, жертв конфлікту, а також інших осіб, які наражаються на ризики через ситуацію в Афганістані", йдеться у заяві Білого дому.
Зокрема, ці кошти підуть на підтримку заявників на отримання спеціальних імміграційних віз (Special Immigrant Visas) - їх подали близько 20 тисяч афганців, які працювали перекладачами та виконували іншу роботу для контингенту США під час війни в Афганістані. Тепер вони, через побоювання помсти з боку радикального ісламістського руху "Талібан", звернулися до США з проханням евакуювати їх з країни. Очікується, що перша група таких прохачів про евакуацію разом з їхніми сім'ями прибуде до США ще до кінця липня.
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На даний час виведення американських сил з Афганістану перебуває на завершальній стадії й готове на 95 відсотків. Заплановано, що остаточно американський контингент залишить Афганістан до 31 серпня. За майже два десятиліття присутності американського контингенту в Афганістані було вбито понад 2200 солдатів США, близько 20 тисяч були поранені. Уся воєнна кампанія обійшлася американському бюджету у близько 1 трильйон доларів.
На тлі прискореного виведення військ США та інших країн-членів НАТО з Афганістану таліби значно розширили площу підконтрольних їм територій. Зараз вони контролюють близько половини з 400 районів Афганістану, але це переважно малозаселені райони у гірській місцевості.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк