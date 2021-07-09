 Джо Байден виділив 100 мільйонів доларів на допомогу афганським біженцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Джо Байден виділив 100 мільйонів доларів на допомогу афганським біженцям

Близько 20 тисяч афганців, які працювали на американців у роки війни в Афганістані, бояться помсти від талібів та просять евакуювати їх до США.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 23 липня, погодив виділення 100 мільйонів доларів для надання допомоги біженцям з Афганістану. Ці кошти будуть переведені з Фонду екстреної допомоги біженцям "для задоволення екстрених потреб біженців та мігрантів, жертв конфлікту, а також інших осіб, які наражаються на ризики через ситуацію в Афганістані", йдеться у заяві Білого дому.

Зокрема, ці кошти підуть на підтримку заявників на отримання спеціальних імміграційних віз (Special Immigrant Visas) - їх подали близько 20 тисяч афганців, які працювали перекладачами та виконували іншу роботу для контингенту США під час війни в Афганістані. Тепер вони, через побоювання помсти з боку радикального ісламістського руху "Талібан", звернулися до США з проханням евакуювати їх з країни. Очікується, що перша група таких прохачів про евакуацію разом з їхніми сім'ями прибуде до США ще до кінця липня.

Читайте також: Попри виведення військ: США продовжують бомбити талібів в Афганістані

На даний час виведення американських сил з Афганістану перебуває на завершальній стадії й готове на 95 відсотків. Заплановано, що остаточно американський контингент залишить Афганістан до 31 серпня. За майже два десятиліття присутності американського контингенту в Афганістані було вбито понад 2200 солдатів США, близько 20 тисяч були поранені. Уся воєнна кампанія обійшлася американському бюджету у близько 1 трильйон доларів.

На тлі прискореного виведення військ США та інших країн-членів НАТО з Афганістану таліби значно розширили площу підконтрольних їм територій. Зараз вони контролюють близько половини з 400 районів Афганістану, але це переважно малозаселені райони у гірській місцевості.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


Також за темою

US President Joe Biden speaks about the situation in Afghanistan from the East Room of the White House in Washington, DC, July 8, 2021. - US President Joe Biden expressed confidence on July 8, 2021 in the Afghan military and said that a Taliban takeover of the country is not inevitable. I do not trust the Taliban, Biden told reporters at the White House, but I trust the capacity of the Afghan military. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

США виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня 09.07.2021

Президент США Джо Байден обіцяє не відправляти в Афганістан "ще одне покоління американців" без вагомих причин. В Афганістані можуть залишитися до 1000 військових, щоб, зокрема, охороняти аеропорт у Кабулі.

Afghan National Army (ANA) soldiers patrol the area near a checkpoint recaptured from the Taliban, in the Alishing district of Laghman province, Afghanistan July 8, 2021.REUTERS/Parwiz

Афганістан після виведення іноземних військ: чи стримає талібів Туреччина? 13.07.2021

Майже всі військовослужбовці НАТО вже покинули Афганістан. Гарантувати безпеку в країні після їхнього відходу має намір Туреччина. Але чи вдасться їй самостійно протистояти талібам, і навіщо це Ердогану?

ARCHIV FOTO - 06.10.2013 *** - Zwei Infanteristen der Bundeswehr gehen am 06.10.2013 durch das Feldlager in Kunduz, Afghanistan. Die Welthungerhilfe gibt am Donnerstag (16.01.2014) eine Pressekonferenz zur humanitären Hilfe in Afghanistan nach Abzug der Bundeswehr und der Nato-geführten Schutztruppen. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa vom 16.01.2014) +++ dpa-Bildfunk +++

Кінець місії: останні німецькі солдати залишили Афганістан 30.06.2021

Останній контингент німецьких солдатів на чотирьох літаках залишив Афганістан. Місія Бундесверу в цій країні тривала майже 20 років.

Реклама

Докладно

Після дощів у Києві

Від спеки до потопу

Україна дедалі частіше потерпає від зміни клімату. Та наскільки готова інфраструктура?  

Чи можна було запобігти катастрофі століття у Німеччині?

Повені у Німеччині: чому так багато жертв стихії? (відео)

Повені у Німеччині забрали понад 170 життів та спричинили збитки на мільярди євро. Як таке могло статися у заможній ФРН?  