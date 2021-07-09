Джо Байден виділив 100 мільйонів доларів на допомогу афганським біженцям

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 23 липня, погодив виділення 100 мільйонів доларів для надання допомоги біженцям з Афганістану. Ці кошти будуть переведені з Фонду екстреної допомоги біженцям "для задоволення екстрених потреб біженців та мігрантів, жертв конфлікту, а також інших осіб, які наражаються на ризики через ситуацію в Афганістані", йдеться у заяві Білого дому.

Зокрема, ці кошти підуть на підтримку заявників на отримання спеціальних імміграційних віз (Special Immigrant Visas) - їх подали близько 20 тисяч афганців, які працювали перекладачами та виконували іншу роботу для контингенту США під час війни в Афганістані. Тепер вони, через побоювання помсти з боку радикального ісламістського руху "Талібан", звернулися до США з проханням евакуювати їх з країни. Очікується, що перша група таких прохачів про евакуацію разом з їхніми сім'ями прибуде до США ще до кінця липня.

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На даний час виведення американських сил з Афганістану перебуває на завершальній стадії й готове на 95 відсотків. Заплановано, що остаточно американський контингент залишить Афганістан до 31 серпня. За майже два десятиліття присутності американського контингенту в Афганістані було вбито понад 2200 солдатів США, близько 20 тисяч були поранені. Уся воєнна кампанія обійшлася американському бюджету у близько 1 трильйон доларів.

На тлі прискореного виведення військ США та інших країн-членів НАТО з Афганістану таліби значно розширили площу підконтрольних їм територій. Зараз вони контролюють близько половини з 400 районів Афганістану, але це переважно малозаселені райони у гірській місцевості.