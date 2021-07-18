 Іноземні дипломати закликали талібів припинити наступ в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2021

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Новини

Іноземні дипломати закликали талібів припинити наступ в Афганістані

Нинішній наступ талібів прямо суперечить заявленим ними намірам шукати компромісу шляхом переговорів з урядом в Кабулі, наголосили дипломатичні представники США та країн ЄС в Афганістані.

Бойовики-таліби

Бойовики-таліби (архівне фото)

Дипломатичні представництва США, ЄС та низки інших держав в Афганістані закликали до "термінового припинення" наступу талібів в країні. Військові дії талібів "прямо суперечать їхнім заявам про підтримку врегулювання афганського конфлікту шляхом переговорів", йдеться в опублікованій у понеділок, 19 липня, заяві.

Крім того, наступ талібів призвів до загибелі невинних афганців, у тому числі внаслідок "цілеспрямованих убивств", йдеться у зверненні, яке підписали загалом більше десятка посольств. Радикальних ісламістів також звинувачують у вигнанні цивільного населення, а також у грабежах, підпалах та знищенні або пошкодженні важливих об'єктів інфраструктури.

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Напередодні керівник радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахунзада заявив, що він виступає за "політичне вирішення" конфлікту в Афганістані попри досягнуті воєнні успіхи талібів.

Так само минулими вихідними відновилися переговори в столиці Катару Досі, де представники талібів і афганського уряду намагаються знайти шляхи мирного врегулювання збройного протистояння в країні. Утім, прориву на цих переговорах так і не було досягнуто, але сторони погодилися продовжити переговорний процес наступного тижня.

Як повідомлялося, останнім часом на тлі прискореного виведення військ США та інших країн-членів НАТО з Афганістану, таліби значно розширили площу підконтрольних їм територій. Існували побоювання, що радикальний рух спробує силовий варіант захоплення країни після остаточного виводу іноземних контингентів з країни.

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Багато спостерігачів побоюються, що з завершенням виводу міжнародного військового контингенту з Афганістану рух "Талібан" знову зможе встановити контроль над переважною більшістю території країни, як це було до жовтня 2001 року.

"Талібан" є ісламістським радикальним рухом, що має збройні загони в Афганістані та Пакистані. Таліби є відповідальними за численні терористичні акти та порушення прав людини. Рух фінансується, зокрема, завдяки торгівлі наркотиками. "Талібан" заборонений, зокрема, у ЄС, Росії. У ЄС щодо самого руху, його членів та пов'язаних з ними осіб, накладені санкції. 

США у лютому 2020 року, за президента Дональда Трампа, підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки  з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року "Талібан" розпочав переговори з урядом Афганістану. Переговори зайшли в глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір намір переглянути угоду з талібами, укладену за Трампа.

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  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

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    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

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  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

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    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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