Іноземні дипломати закликали талібів припинити наступ в Афганістані

Дипломатичні представництва США, ЄС та низки інших держав в Афганістані закликали до "термінового припинення" наступу талібів в країні. Військові дії талібів "прямо суперечать їхнім заявам про підтримку врегулювання афганського конфлікту шляхом переговорів", йдеться в опублікованій у понеділок, 19 липня, заяві.

Крім того, наступ талібів призвів до загибелі невинних афганців, у тому числі внаслідок "цілеспрямованих убивств", йдеться у зверненні, яке підписали загалом більше десятка посольств. Радикальних ісламістів також звинувачують у вигнанні цивільного населення, а також у грабежах, підпалах та знищенні або пошкодженні важливих об'єктів інфраструктури.

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Напередодні керівник радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахунзада заявив, що він виступає за "політичне вирішення" конфлікту в Афганістані попри досягнуті воєнні успіхи талібів.

Так само минулими вихідними відновилися переговори в столиці Катару Досі, де представники талібів і афганського уряду намагаються знайти шляхи мирного врегулювання збройного протистояння в країні. Утім, прориву на цих переговорах так і не було досягнуто, але сторони погодилися продовжити переговорний процес наступного тижня.

Як повідомлялося, останнім часом на тлі прискореного виведення військ США та інших країн-членів НАТО з Афганістану, таліби значно розширили площу підконтрольних їм територій. Існували побоювання, що радикальний рух спробує силовий варіант захоплення країни після остаточного виводу іноземних контингентів з країни.

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Багато спостерігачів побоюються, що з завершенням виводу міжнародного військового контингенту з Афганістану рух "Талібан" знову зможе встановити контроль над переважною більшістю території країни, як це було до жовтня 2001 року.

"Талібан" є ісламістським радикальним рухом, що має збройні загони в Афганістані та Пакистані. Таліби є відповідальними за численні терористичні акти та порушення прав людини. Рух фінансується, зокрема, завдяки торгівлі наркотиками. "Талібан" заборонений, зокрема, у ЄС, Росії. У ЄС щодо самого руху, його членів та пов'язаних з ними осіб, накладені санкції.

США у лютому 2020 року, за президента Дональда Трампа, підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року "Талібан" розпочав переговори з урядом Афганістану. Переговори зайшли в глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір намір переглянути угоду з талібами, укладену за Трампа.