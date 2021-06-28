 Бундесвер пішов з Афганістану. Як оцінюють підсумки місії в ФРН | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 30.06.2021

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Світ

Бундесвер пішов з Афганістану. Як оцінюють підсумки місії в ФРН

Присутність німецьких військових в Афганістані обійшлася Берліну в 18 мільярдів євро і коштувала життя 59 військовослужбовцям. Депутати Бундестагу оцінюють результати місії вкрай суперечливо.

Військовослужбовець Бундесверу в Афганістані

Військовослужбовець Бундесверу в Афганістані (архівне фото)

Майже через два десятиліття після початку військової операції в Афганістані місія німецьких військових у цій країні завершилася. Услід за рішенням США і НАТО вивести з Афганістану свій контингент, територію цієї азійської країни покинули й військовослужбовці німецького Бундесверу.

Німецькі війська відрядили до Афганістану після терактів, скоєних у США 11 вересня 2001 року - у грудні того ж року Бундестаг видав перший мандат на участь Бундесверу в цій місії під командуванням НАТО. З 2013 року німецькі військові не брали участі в бойових діях у країні, проте продовжували підготовку місцевих сил безпеки.

Найдорожча місія в історії Бундесверу

Майже 20-річне перебування німецького контингенту в Афганістані стало найдорожчою закордонною місією в історії Бундесверу. За даними уряду ФРН, її загальний бюджет становив 18 мільярдів євро.

Рішення про участь Бундесверу в закордонних операціях у Німеччині ухвалює парламент. Протягом двох десятиліть більшість депутатів продовжували мандат Бундесверу на присутність в Афганістані. Водночас рівень підтримки місії серед населення ФРН продовжував падати.

Табір Бундесверу в афганському місті Кундуз

Табір Бундесверу в афганському місті Кундуз (фото з архіву)

Тож хто, в результаті, мав рацію і чи потрібно було відправляти Бундесвер в Афганістан? DW попросила німецьких парламентарів, які спеціалізуються на питаннях зовнішньої політики й оборони, поділитися своєю думкою на цю тему.

"Бундесвер може собою пишатися"

Рішення про участь Бундесверу в операції в Афганістані було правильним, і німецькі військові діяли професійно, вважає експерт з питань оборонної політики консервативного блоку ХДС/ХСС Геннінґ Отте (Henning Otte). "Афганістан більше не є базою міжнародних терористів, тож операцію можна вважати успішною. Військовослужбовці Бундесверу можуть собою пишатися", - наголошує парламентарій.

Схожої думки дотримується і депутатка Бундестагу Зімтьє Меллер (Siemtje Möller), яка займається питаннями оборони в Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН).

"У військовому плані операція виявилася успішною. (Її учасникам. - Ред.) вдалося домогтися того, що з Афганістану більше не надходить загроза міжнародного тероризму", - каже Меллер. Водночас вона визнає, що розбудова в Афганістані правової демократичної держави виявилася значно складнішим завданням, ніж передбачалося спочатку. "Підтримка Афганістану на цьому шляху, як і раніше залишається завданням міжнародної спільноти", - зазначає депутатка.

"Основних цілей досягти не вдалося"

Депутат від партії "Союз-90/Зелені" Тобіас Лінднер (Tobias Lindner) також вважає, що основні проблеми Афганістану залишилися невирішеними. Він звинувачує уряд ФРН в тому, що він занадто довго робив ставку лише на військовий спосіб вирішення конфлікту.

Тобіас Лінднер

Тобіас Лінднер

"Безсумнівно, в деяких регіонах країни сьогодні ситуація краща, ніж під час правління талібів у 2001 році. Водночас необхідно визнати той факт, що основні цілі - встановлення миру в Афганістані й створення стабільних державних структур - таким (військовим. - Ред.) способом досягти не вдалося", - зазначає Тобіас Лінднер.

"Безглузда воєнна авантюра"

Представниця фракції Лівої партії в Бундестазі Севім Даґделен (Sevim Dagdelen) взагалі вважає операцію НАТО в Афганістані провальною.

Її партія займає радикальну позицію і виступає за вихід Німеччини з Північноатлантичного альянсу. "Непростимо, що війна, розв'язана НАТО, коштувала життя тисячам афганських мирних жителів", - наголошує Даґделен.

Севім Даґделен

Севім Даґделен

Німецькі "ліві" від самого початку голосували проти місії Бундесверу в Афганістані. Аргументи уряду ФРН (тоді в Німеччині в урядову коаліцію входили соціал-демократи і "Зелені") на користь військового втручання - зокрема, загроза міжнародного тероризму і захист прав жінок - були просто брехнею, щоб виправдати участь в операції з геополітичних міркувань, впевнена Севім Даґделен. "59 солдатів Бундесверу, убиті в Афганістані, загинули в ім'я безглуздої військової авантюри", - констатує політикиня.

"Бундесвер не мусить брати участь в подібних місіях"

Експерт з питань оборони з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Рюдіґер Лукассен (Rüdiger Lucassen) також вважає місію Заходу в Афганістані повним провалом.

"Країна нестабільна, небезпечна й економічно нерозвинена", - констатує він і вважає, що надалі Бундесверу не слід брати участь у подібних операціях.

Процес створення правової демократичної держави в Афганістані може розтягнутися на десятиліття, вважає Лукассен. У західних демократій забракне терпіння, щоб нести відповідальність за наслідки військового втручання протягом поколінь, резюмує депутат.

В Афганістані зростає вплив талібів

Біджан Джір-Сарай

Біджан Джір-Сарай (архівне фото)

Водночас зовнішньополітичний експерт фракції Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) у Бундестазі Біджан Джір-Сарай (Bijan Djir-Sarai) не готовий дати місії однозначної оцінки. "З одного боку, (іноземні війська. - Ред.) успішно провели операцію проти терористичного угруповання "Аль-Каїда ". З іншого боку, (...) створення в Афганістані стійких державних структур виявилося для країн НАТО складним завданням, що досі не виконано", - пояснює парламентарій.

До останнього питання в НАТО підходили вкрай наївно і явно недооцінили рух "Талібан", що останнім часом користується дедалі більшою підтримкою серед сільського населення країни, резюмує Біджан Джір-Сарай.

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    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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Військовослужбовець Бундесверу в Афганістані

Підсумки місії Бундесверу в Афганістані

Присутність німецьких військових у Афганістані коштувала Берліну 18 мільярдів євро і 59 загиблих військовослужбовців.  

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