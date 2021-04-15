Почалося виведення військ НАТО з Афганістану

Північноатлантичний альянс (НАТО) почав виведення своїх військ з Афганістану. "Ми плануємо завершити виведення протягом кількох місяців", - заявив у четвер, 29 квітня, представник НАТО агентству AFP.

Станом на лютий цього року в рамках місії НАТО "Рішуча підтримка" перебували близько 9600 військових НАТО та країн-партнерів. Німеччина має в Афганістані другий набільший контингент після американського - 1100 військових. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), який перебуває з візитом у Кабулі, запевнив, що ФРН залишатиметься надійним партнером Афганістану і після виведення німецького контингенту.

При виведенні військ "найбільшим пріоритетом" є безпека військ НАТО, повідомив представник організації агентству AFP. Тому Альянс не буде розголошувати інформацію щодо кількості військ або часових рамок виведення контингентів різних країн.

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Водночас представник НАТО запевнив, що Альянс вживає всіх необхідних заходів, щоб захистити своїх військових. "На напади "Талібану" під час процесу виведення військ буде енергійна реакція", - зазначив він.

Цього ж дня у Білому домі повідомили про початок виведення військових підрозділів США з Афганістану. В рамках "Рішучої підтримки" в Афганістані перебували близько 2,5 тисячі солдатів США. Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на представників Пентагону, до сотні американських військових залишили азійську країну.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив про початок виведення американських військ з Афганістану до 1 травня, а закінчити щонайпізніше 11 вересня. Цілком можливо, що війська будуть виведені значно раніше, зокрема обговорюється дата 4 липня.