Почалося виведення військ НАТО з Афганістану

Північноатлантичний альянс (НАТО) почав виведення своїх військ з Афганістану. "Ми плануємо завершити виведення протягом кількох місяців", - заявив у четвер, 29 квітня, представник НАТО агентству AFP.
Станом на лютий цього року в рамках місії НАТО "Рішуча підтримка" перебували близько 9600 військових НАТО та країн-партнерів. Німеччина має в Афганістані другий набільший контингент після американського - 1100 військових. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), який перебуває з візитом у Кабулі, запевнив, що ФРН залишатиметься надійним партнером Афганістану і після виведення німецького контингенту.
При виведенні військ "найбільшим пріоритетом" є безпека військ НАТО, повідомив представник організації агентству AFP. Тому Альянс не буде розголошувати інформацію щодо кількості військ або часових рамок виведення контингентів різних країн.
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Водночас представник НАТО запевнив, що Альянс вживає всіх необхідних заходів, щоб захистити своїх військових. "На напади "Талібану" під час процесу виведення військ буде енергійна реакція", - зазначив він.
Цього ж дня у Білому домі повідомили про початок виведення військових підрозділів США з Афганістану. В рамках "Рішучої підтримки" в Афганістані перебували близько 2,5 тисячі солдатів США. Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на представників Пентагону, до сотні американських військових залишили азійську країну.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив про початок виведення американських військ з Афганістану до 1 травня, а закінчити щонайпізніше 11 вересня. Цілком можливо, що війська будуть виведені значно раніше, зокрема обговорюється дата 4 липня.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк