Міністерка оборони ФРН стурбована зростанням загроз для Бундесверу в Афганістані

Після продовження мандата Бундесверу в Афганістані міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) побоюється посилення ризиків для німецьких військових, дислокованих у цій країні. "Я очікую посилення загроз", - сказала вона в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland, оприлюдненому в суботу, 3 квітня.

За словами міністерки, ісламський радикальний рух "Талібан" планує нові напади, якщо західні війська, всупереч укладеній домовленості, залишаться в Афганістані після 30 квітня. Тому вона, за погодженням з військовим керівництвом ФРН, розпорядилася посилити заходи безпеки для бундесверівців на Гіндукуші.

Перекидання підкріплень до Афганістану

Крамп-Карренбауер уточнила, що в Афганістан перекидаються "підкріплення, додаткові озброєння, обладнання та боєприпаси". На питання про те, скільки ще часу німецькі військові перебуватимуть на Гіндукуші, міністерка відповіла: "Моєю метою залишається упорядкований вивід Бундесверу з Афганістану разом з нашими партнерами".

США при колишньому президенті Дональді Трампі домовилися з талібами про виведення іноземних військ з Афганістану до 1 травня цього року. Однак останнім часом виконання цієї угоди дедалі частіше ставиться під сумнів. Так, новий президент США Джо Байден на своїй першій офіційній пресконференції 25 березня висловив думку, що американські війська можуть залишитися в Афганістані до кінця року. Він зазначив, що Сполученим Штатам буде важко вкластися в терміни, названі колишнім главою Білого дому, і забезпечити повне виведення американського контингенту з Афганістану до 1 травня.

Німецький Бундестаг вже продовжив місію німецьких солдатів в Афганістані в рамках операції НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support) до кінця січня 2022 року.