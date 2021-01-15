НАТО вимагає від талібів дотримання зобов'язань за угодою з США

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 4 лютого, закликав талібів виконати зобов'язання щодо скорочення насильства і розірвання відносини з терористичними угрупованнями, оскільки Альянс вирішує про виведення військ з Афганістану.

Як заявив Столтенберг, попередньою умовою для виведення військ НАТО з Афганістану є скорочення насильства з боку талібів. Однак він звернув увагу на зростання кількості нападів на мирне населення та журналістів. Також таліби мусять перервати усі відносини з терористичними організаціями, включно з "Аль-Каїдою".

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"Моє послання талібам полягає в тому, що вони повинні виконувати свої зобов'язання, особливо коли мова йде про розрив усіх зв'язків з міжнародними терористами, включаючи "Аль-Каїду". І ми повинні бачити зниження рівня насильства", - сказав Столтенберг.

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"Якщо ми вирішимо піти, ми ризикуємо поставити під загрозу мирний процес, ми ризикуємо втратити успіхи, досягнуті нами в боротьбі з міжнародним тероризмом за останні роки", - пояснив генсек НАТО.

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Нагадаємо, наприкінці лютого 2020 року США підписали угоду з радикальним рухом "Талібан" про виведення американських військ з країни, яке має завершитися до кінця 2021 року. У свою чергу, таліби взяли на себе зобов'язання почати мирні переговори з афганським урядом та гарантувати, що Афганістан не стане базою для міжнародих терористів. Утім,міжафганські переговори, які почалися у вересні 2020 року, зайшли в глухий кут.

Міністри оборони країн НАТО в лютому 2021 року обговорять можливе виведення військового контингенту з Афаністану.