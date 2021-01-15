 НАТО вимагає від талібів дотримання зобов′язань за угодою з США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

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Новини

НАТО вимагає від талібів дотримання зобов'язань за угодою з США

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, попередньою умовою для виведення військ Альянсу з Афганістану є скорочення насильства з боку радикального руху "Талібан".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 4 лютого, закликав талібів виконати зобов'язання щодо скорочення насильства і розірвання відносини з терористичними угрупованнями, оскільки Альянс вирішує про виведення військ з Афганістану.

Як заявив Столтенберг, попередньою умовою для виведення військ НАТО з Афганістану є скорочення насильства з боку талібів. Однак він звернув увагу на зростання кількості нападів на мирне населення та журналістів. Також таліби мусять перервати усі відносини з терористичними організаціями, включно з "Аль-Каїдою".

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"Моє послання талібам полягає в тому, що вони повинні виконувати свої зобов'язання, особливо коли мова йде про розрив усіх зв'язків з міжнародними терористами, включаючи "Аль-Каїду". І ми повинні бачити зниження рівня насильства", - сказав Столтенберг.

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"Якщо ми вирішимо піти, ми ризикуємо поставити під загрозу мирний процес, ми ризикуємо втратити успіхи, досягнуті нами в боротьбі з міжнародним тероризмом за останні роки", - пояснив генсек НАТО.

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Нагадаємо, наприкінці лютого 2020 року США підписали угоду з радикальним рухом "Талібан" про виведення американських військ з країни, яке має завершитися до кінця 2021 року. У свою чергу, таліби взяли на себе зобов'язання почати мирні переговори з афганським урядом та гарантувати, що Афганістан не стане базою для міжнародих терористів. Утім,міжафганські переговори, які почалися у вересні 2020 року, зайшли в глухий кут.

Міністри оборони країн НАТО в лютому 2021 року обговорять можливе виведення військового контингенту з Афаністану.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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Бундесвер іде на війну

DW.COM

Трамп анонсував негайне виведення військ з Афганістану

Дональд Трамп заявив про "негайне" виведення військ США з Афганістану. Крім того, до весни 2021 року країну мають залишити решта іноземних військ. Це стане можливим, якщо таліби дотримуватимуться мирної угоди із США.  

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