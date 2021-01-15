НАТО вимагає від талібів дотримання зобов'язань за угодою з США

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 4 лютого, закликав талібів виконати зобов'язання щодо скорочення насильства і розірвання відносини з терористичними угрупованнями, оскільки Альянс вирішує про виведення військ з Афганістану.
Як заявив Столтенберг, попередньою умовою для виведення військ НАТО з Афганістану є скорочення насильства з боку талібів. Однак він звернув увагу на зростання кількості нападів на мирне населення та журналістів. Також таліби мусять перервати усі відносини з терористичними організаціями, включно з "Аль-Каїдою".
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"Моє послання талібам полягає в тому, що вони повинні виконувати свої зобов'язання, особливо коли мова йде про розрив усіх зв'язків з міжнародними терористами, включаючи "Аль-Каїду". І ми повинні бачити зниження рівня насильства", - сказав Столтенберг.
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"Якщо ми вирішимо піти, ми ризикуємо поставити під загрозу мирний процес, ми ризикуємо втратити успіхи, досягнуті нами в боротьбі з міжнародним тероризмом за останні роки", - пояснив генсек НАТО.
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Нагадаємо, наприкінці лютого 2020 року США підписали угоду з радикальним рухом "Талібан" про виведення американських військ з країни, яке має завершитися до кінця 2021 року. У свою чергу, таліби взяли на себе зобов'язання почати мирні переговори з афганським урядом та гарантувати, що Афганістан не стане базою для міжнародих терористів. Утім,міжафганські переговори, які почалися у вересні 2020 року, зайшли в глухий кут.
Міністри оборони країн НАТО в лютому 2021 року обговорять можливе виведення військового контингенту з Афаністану.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк