В Катарі відбудуться "історичні" переговори між талібами і урядом Афганістану

Уряд Афганістану та радикальний ісламістський рух "Талібан" розпочинають у суботу, 12 вересня, переговори у Досі. У мирних переговорах, які відбуваються за сприяння Вашингтона, також візьме участь державний секретар США Майк Помпео. Він уже прибув до столиці Катару.

З боку уряду Афганістану делегацію очолить голова Вищої ради з національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла. З боку талібів - високопоставлений представник руху Мавлаві Абдул Хакім.

Очікується, що головними темами переговорів стане довготривале припинення вогню і політичне врегулювання конфлікту.

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Раніше у вересні перший віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що "це будуть одні з найскладніших мирних переговорів в історії". "Пролито багато крові, багато розрізненості. Подолати цю розрізненість буде не легко", - зазначав він.

Про проведення афганських мирних переговорів було домовлено у лютому 2020 року між США та талібами, які досягли угоди, що дозволить поступово вивести з країни американські війська. Ця угода передбачала звільнення до п'яти тисяч талібів урядом в Кабулі та до тисячі утримуваних "Талібаном" афганських солдатів. Вирішальним кроком для початку мирних переговорів з "Талібаном" стало звільнення 400 талібів, що вважалися Кабулом особливо небезпечними - до списку потрапили 156 осіб, засуджених до смертної кари.

Утім, з часу підписання цієї угоди таліби скоїли декілька нападів, жертвами яких стали афганські силовики.

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Переговори в Катарі, які Помпео назвав "історичною подією", мають вирішити конфлікт, що точиться в Афганістані 19 років. Оглядачі однак припускають, що перемовини можуть затягнутись на тривалий час, навіть на роки, зі збереженням збройних сутичок.

"Талібан", який досі не визнає уряд Ашрафа Гані, прагне створення у країні ісламського емірату. Уряд в Кабулі прагне збереження республіки із гаранотованими конституційно правами людини, зокрема правами жінок.

Таліби переконують, що права жінок захищені "ісламськими цінностями", що для світських оглядачів означає ймовірність повернення до практик жорсткого покарання, аж до смертної кари, за, наприклад, зраду жінкою чоловіка.

"Талібан" правив країною з 1996 до 2001 року, до введення військ США в Афганістан після терористичної атаки 11 вересня.