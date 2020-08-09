Влада Афганістану звільняє талібів, засуджених до смертної кари

Влада Афганістану звільняє останніх засуджених членів радикального руху "Талібан". У п'ятницю, 14 серпня, представник Ради національної безпеки Афганістану повідомив про звільнення 80-ти засуджених. За його словами, "цей крок прискорить проведення внутрішньоафганських перемовин і встановлення довгострокового перемир'я на території всієї республіки".

Декількома днями раніше Всеафганська рада старійшин в Кабулі ухвалила рішеннязвільнити останніх 400 ув'язнених талібів. Президент Ісламської Республіки Ашраф Гані видав відповідний указ. У список увійшли і 156 осіб, засуджених до смертної кари. "Талібан" пізніше заявив про готовність до діалогу після звільнення своїх прихильників. Влада в Кабулі спершу відмовлялася звільняти з в'язниць талібів, які вчинили тяжкі злочини.

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Нагадаємо, у лютому цього року США і таліби досягли угоди, яка дозволить вивести американські війська з країни. Ця угода передбачала звільнення до п'яти тисяч талібів урядом та до тисячі утримуваних "Талібаном" афганських солдатів. Уряд Афганістану звільнив усіх бойовиків, окрім 400 осіб, яких звинувачують у тяжких злочинах. 156 з них були засуджені до смертної кари. Після виконання умов мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори у Досі.

З часу підписання цієї угоди однак таліби скоїли декілька нападів, жертвами яких стали афганські силовики.