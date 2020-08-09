 Влада Афганістану звільняє талібів, засуджених до смертної кари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

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Новини

Влада Афганістану звільняє талібів, засуджених до смертної кари

Рада національної безпеки Афганістану повідомляє про звільнення 80 учасників радикального руху "Талібан" за останню добу. Цей крок називають вирішальним для внутрішньоафганських мирних переговорів.

КПП в'язниці у афганському місті Баграм (фото з архіву)

КПП в'язниці у афганському місті Баграм (фото з архіву)

Влада Афганістану звільняє останніх засуджених членів радикального руху "Талібан". У п'ятницю, 14 серпня, представник Ради національної безпеки Афганістану повідомив про звільнення 80-ти засуджених. За його словами, "цей крок прискорить проведення внутрішньоафганських перемовин і встановлення довгострокового перемир'я на території всієї республіки".

Декількома днями раніше Всеафганська рада старійшин в Кабулі ухвалила рішеннязвільнити останніх 400 ув'язнених талібів. Президент Ісламської Республіки Ашраф Гані видав відповідний указ. У список увійшли і 156 осіб, засуджених до смертної кари. "Талібан" пізніше заявив про готовність до діалогу після звільнення своїх прихильників. Влада в Кабулі спершу відмовлялася звільняти з в'язниць талібів, які вчинили тяжкі злочини.

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Нагадаємо, у лютому цього року США і таліби досягли угоди, яка дозволить вивести американські війська з країни. Ця угода передбачала звільнення до п'яти тисяч талібів урядом та до тисячі утримуваних "Талібаном" афганських солдатів. Уряд Афганістану звільнив усіх бойовиків, окрім 400 осіб, яких звинувачують у тяжких злочинах. 156 з них були засуджені до смертної кари. Після виконання умов мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори у Досі.

З часу підписання цієї угоди однак таліби скоїли декілька нападів, жертвами яких стали афганські силовики.

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