 У Конгресі США вимагають від розвідки звіту про змову РФ з талібами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2020

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У Конгресі США вимагають від розвідки звіту про змову РФ з талібами

Конгресмени закликають адміністрацію Дональда Трампа покарати Кремль, якщо змова Росії з "Талібаном" з метою вбивства американських військових в Афганістані підтвердиться.

Будівля Конгресу США у Вашингтоні

Будівля Конгресу США у Вашингтоні

Конгресмени від Республіканської партії США закликають Білий дім покарати російську владу, якщо підозри американської розвідки про змову РФ із угрупованням "Талібан" для організації нападів на американських військових в Афганістані підтвердяться. Про це у понеділок, 29 червня, заявили конгресмени Мак Торнберрі та Елізабет Чейні.

"Якщо розслідування розвідки підтвердить інформацію (про змову. - Ред.), ми всерйоз закликаємо адміністрацію (президента США Дональда Трампа. - Ред.) піти на швидкі та серйозні кроки, аби притягти режим Путіна до відповідальності", - заявили конгресмени.

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Вони разом з шістьма іншими колегами-республіканцями брали участь у брифінгу у Білому домі, де представники розвідки доповіли про наявну на даний час інформацію щодо звинувачень на адресу Росії у таємному пропонуванні грошей для бойовиків "Талібану" за вбивства американських військових у Афганістані. З посиланнями на анонімне джерело інформаційна агенція AP зазначає, що представлена розвідниками інформація раніше не була відома американським політикам.

Військові США у Афганістані

Військові США у Афганістані

Подібний брифінг для представників Демократичної партії США запланований на ранок вівторка, 30 червня. Однак спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі у коментарі телеканалу CNN зазначила, що цього брифінгу буде недостатньо, та закликала поінформувати про можливу змову широку громадськість. "Конгресу та країні потрібні відповіді", - заявила Пелосі.

Звинувачення на адресу Трампа

Інформацію про можливу змову 26 червня опублікувало видання The New York Times. Із посиланням на власні джерела журналісти повідомили про те, що американській розвідці стала відома інформація про винагороду, яку РФ пропонує бойовикам "Талібану" за вбивства військових США. У виданні також зазначили, що президенту Дональду Трампу доповіли про це ще у березні 2020 року.

Однак у Білому домі зазначили, що ні президент, ні віцепрезидент не були поінформовані про ситуацію. Прессекретар адміністрації Трампа пояснив, що це сталося через те, що розвідка так і не знайшла остаточного підтвердження цим звинуваченням.

Коментуючи цю заяву Пелосі зазначила, що Трампа могли не поінформувати, аби не "засмутити" президента. "Адже вони знали, що це його засмутить, а усі його дороги, як ви знаєте, ведуть до Путіна. Та чи скаже він Путіну те, що вони знають?" - зазначила Пелосі.

Нагадаємо, у лютому 2020 року США та "Талібан" підписали історичну мирну угоду, у якій ідеться про зняття санкцій, виведення американських військ з Афганістану, а також обмін утримуваними особами

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