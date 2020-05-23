Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про звільнення до двох тисяч талібів

Президент Афганістану Ашраф Гані розпочав процес звільнення до двох тисяч ув'язнених талібів. Про це повідомив у неділю, 24 травня, речник афганського президента Седік Седіккі в соціальній мережі Twitter. Рішення про звільнення утримуваних бойовиків було "жестом доброї волі" і ухвалювалося "задля забезпечення успіху мирного процесу", запевнив речник афганського президента.

Седіккі також наголосив, що цей крок зроблено у відповідь на оголошене напередодні керівництвом талібів одностороннє припинення вогню на час мусульманського свята Ураза-байрам, що знаменує завершення посту в місяці Рамадан.

Крім того, президент Гані заявив, що уряд готовий провести мирні переговори з талібами після прийняття їхньої пропозиції про триденне перемир'я на час свята, передає інформагенція AFP. Раніше цього дня Гані запевнив, що прискорить процес звільнення ув'язнених талібів.

За словами Гані, урядова делегація "готова негайно почати мирні переговори" з рухом. Переговірників уряду очолить колишній затятий опонент Гані Абдула Абдула після того, як минулого тижня вони підписали угоду про розподіл влади, що поклала край багатомісячній політичній кризі в країні.

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У рамках угоди між США й "Талібаном"

Підписана в лютому цього року в столиці Катару угода між США і "Талібаном" передбачає, що уряд Афганістану звільнить до п'яти тисяч ув'язнених бойовиків "Талібану" в обмін на звільнення радикальним рухом близько тисячі полонених співробітників афганських сил безпеки.

Обмін утримуваними особами розцінюється як крок до зміцнення довіри напередодні довгоочікуваних мирних переговорів між урядом і "Талібаном". До недільного оголошення Кабул вже звільнив близько тисячі ув'язнених талібів, а члени радикального руху звільнили близько 300 афганських силовиків.

Тим часом у русі "Талібан" заявили про намір і далі дотримуватися курсу на звільнення ув'язнених, але нагадали Кабулу, що угода вказує на "звільнення 5000" їхніх членів, як це було прописано в домовленостях зі США. "Цей процес потрібно завершити, щоб усунути перешкоди на шляху до початку внутрішньоафганських переговорів", - написав у Twitter речник "Талібану" Сухейль Шахін.