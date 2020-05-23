 Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про звільнення до двох тисяч талібів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2020

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Новини

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про звільнення до двох тисяч талібів

Після оголошення рухом "Талібан" триденного перемир'я президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що звільнить до двох тисяч ув'язнених талібів. Цей крок має забезпечити успіх мирного процесу.

Звільнені з в'язниці таліби

Звільнені з в'язниці таліби (архівне фото)

Президент Афганістану Ашраф Гані розпочав процес звільнення до двох тисяч ув'язнених талібів. Про це повідомив у неділю, 24 травня, речник афганського президента Седік Седіккі в соціальній мережі Twitter. Рішення про звільнення утримуваних бойовиків було "жестом доброї волі" і ухвалювалося "задля забезпечення успіху мирного процесу", запевнив речник афганського президента.

Седіккі також наголосив, що цей крок зроблено у відповідь на оголошене напередодні керівництвом талібів одностороннє припинення вогню на час мусульманського свята Ураза-байрам, що знаменує завершення посту в місяці Рамадан.

Крім того, президент Гані заявив, що уряд готовий провести мирні переговори з талібами після прийняття їхньої пропозиції про триденне перемир'я на час свята, передає інформагенція AFP. Раніше цього дня Гані запевнив, що прискорить процес звільнення ув'язнених талібів.

За словами Гані, урядова делегація "готова негайно почати мирні переговори" з рухом. Переговірників уряду очолить колишній затятий опонент Гані Абдула Абдула після того, як минулого тижня вони підписали угоду про розподіл влади, що поклала край багатомісячній політичній кризі в країні.

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У рамках угоди між США й "Талібаном"

Підписана в лютому цього року в столиці Катару угода між США і "Талібаном" передбачає, що уряд Афганістану звільнить до п'яти тисяч ув'язнених бойовиків "Талібану" в обмін на звільнення радикальним рухом близько тисячі полонених співробітників афганських сил безпеки.

Обмін утримуваними особами розцінюється як крок до зміцнення довіри напередодні довгоочікуваних мирних переговорів між урядом і "Талібаном". До недільного оголошення Кабул вже звільнив близько тисячі ув'язнених талібів, а члени радикального руху звільнили близько 300 афганських силовиків.

Тим часом у русі "Талібан" заявили про намір і далі дотримуватися курсу на звільнення ув'язнених, але нагадали Кабулу, що угода вказує на "звільнення 5000" їхніх членів, як це було прописано в домовленостях зі США. "Цей процес потрібно завершити, щоб усунути перешкоди на шляху до початку внутрішньоафганських переговорів", - написав у Twitter речник "Талібану" Сухейль Шахін.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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