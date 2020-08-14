 Кабул: перед початком мирних перегворів вчинений замах на віцепрезидента Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2020

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Новини

Кабул: перед початком мирних перегворів вчинений замах на віцепрезидента Афганістану

У Кабулі перед початком афганських мирних переговорів на маршруті руху урядового конвою спрацював вибуховий пристрій. Перший віце-президент Салех не постраждав, але є загиблі.

Кабул вранці 9 вересня

Кабул вранці 9 вересня

У Кабулі вранці у середу, 9 вересня, вчинений замах на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха. На маршруті руху його конвою в автомобілі, припаркованому на вулиці, спрацював вибуховий пристрій, повідомляє агенція dpa з посиланням на оточення Салеха. За даними агенції AFP, в автомобілі перебував терорист-смертник.

Амрулла Салех не постраждав, кілька його охоронців дістали поранень. За даними МВС Афганістану, внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще 12 поранені.

Майбутні переговори з талібами

Замах на віцепрезидента Афганістану вчинений перед початком афганських мирних переговорів, які мають відбутись в Катарі. Дата зустрічі представників уряду в Кабулі і радикального ісламістського руху "Талібан" поки не призначена.

Вирішальним кроком для початку мирних переговорів з "Талібаном" стало звільнення 400 талібів, що вважалися Кабулом особливо небезпечними - до списку потрапили156 осіб, засуджених до смертної кари.

Нагадаємо, у лютому США і таліби досягли угоди, яка дозволить вивести американські війська з країни. Ця угода передбачала звільнення до п'яти тисяч талібів урядом та до тисячі утримуваних "Талібаном" афганських солдатів. Після виконання усіх умов мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори для вирішення конфлікту, що триває в країні 19 років.

Варто зазначити, що з часу підписання цієї угоди наприкінці лютого таліби скоїли декілька нападів, жертвами яких стали афганські силовики. 

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