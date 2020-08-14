Кабул: перед початком мирних перегворів вчинений замах на віцепрезидента Афганістану

У Кабулі перед початком афганських мирних переговорів на маршруті руху урядового конвою спрацював вибуховий пристрій. Перший віце-президент Салех не постраждав, але є загиблі.
У Кабулі вранці у середу, 9 вересня, вчинений замах на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха. На маршруті руху його конвою в автомобілі, припаркованому на вулиці, спрацював вибуховий пристрій, повідомляє агенція dpa з посиланням на оточення Салеха. За даними агенції AFP, в автомобілі перебував терорист-смертник.
Амрулла Салех не постраждав, кілька його охоронців дістали поранень. За даними МВС Афганістану, внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще 12 поранені.
Замах на віцепрезидента Афганістану вчинений перед початком афганських мирних переговорів, які мають відбутись в Катарі. Дата зустрічі представників уряду в Кабулі і радикального ісламістського руху "Талібан" поки не призначена.
Вирішальним кроком для початку мирних переговорів з "Талібаном" стало звільнення 400 талібів, що вважалися Кабулом особливо небезпечними - до списку потрапили156 осіб, засуджених до смертної кари.
Нагадаємо, у лютому США і таліби досягли угоди, яка дозволить вивести американські війська з країни. Ця угода передбачала звільнення до п'яти тисяч талібів урядом та до тисячі утримуваних "Талібаном" афганських солдатів. Після виконання усіх умов мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори для вирішення конфлікту, що триває в країні 19 років.
Варто зазначити, що з часу підписання цієї угоди наприкінці лютого таліби скоїли декілька нападів, жертвами яких стали афганські силовики.