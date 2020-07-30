У Пентагоні назвали умови для виведення військ з Афганістану

Голова об'єднаного комітету керівників штабів Марк Міллі озвучив передумови для оголошеного раніше президентом США Дональдом Трампом цілковитого виведення американських військ з Афганістану. За словами генерала армії США, в Пентагоні очікують, що радикальний рух "Талібан" виконає свою частину зобов'язань з досягнутої раніше в Катарі угоди. Це стосується зменшення рівня насильства й прогресу у внутрішньафганських переговорах, наголосив Міллі у понеділок, 12 жовтня, в ефірі каналу NPR.

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Американський генерал зазначив, що натепер відсутні викладені в угоді передумови для виведення американський військ. Приміром, рівень насильства з боку талібів знизився "неістотно", сказав Міллі, цитує інформагенція AFP.

Голова об'єднаного комітету керівників штабів пояснив, що мета США - завершити війну в Афганістані "відповідально ы свідомо". Йдеться, зокрема, про те, щоб вийти з Афганістану на умовах, "що гарантують безпеку життєво важливих інтересів" США в Афганістані.

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Генерал згадав уже проведене виведення 12 тисяч американських військових з Афганістану, що відбулося після підписання в лютому угоди в Досі. За словами Міллі, передумовою ще того виведення вважався початок внутрішньоафганських мирних переговорів і зменшення числа нападів талібів. Укладена в лютому угода між рухом "Талібан" і США передбачає поступове виведення американських військ за певних умов.

Генерал Міллі наголосив, що рішення про виведення військ - компетенція президента Дональда Трампа. Армія може лише давати рекомендації уряду, "щоб президент міг ухвалити компетентне, свідоме і відповідальне рішення".

Раніше Пентагон планував зберегти до наступного року військовий контингент в Афганістані у 4,5 тисячі вояків. Однак уже минулого тижня радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що на початку наступного року американський контингент у Афганістані скоротять до 2,5 тисячі осіб. А невдовзі після цього сам президент Дональд Трамп повідомив у Twitter, що ще до Різдва в США мають повернутися всі 4,5 військових.