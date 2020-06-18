Генсек НАТО: Члени Альянсу разом залишать Афганістан

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив у четвер, 8 жовтня, що країни-члени Альянсу мають спільно ухвалити рішення щодо виведення своїх військ з Афганістану та разом залишити країну. Так він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який напередодні анонсував, що хоче вивести американські війська з Афганістану до цьогорічного Різдва.
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"Ми разом вирішили увійти в Афганістан. (...) А коли прийде час, ми підемо разом", - сказав Столтенберг, цитує інформагенція AFP. При цьому він нагадав, що країни НАТО відправили своїх військових до Афганістану саме через напад на США 11 вересня 2001 року.
Столтенберг наголосив, що Афганістан "не повинен знову стати безпечним притулком для міжнародних терористів". "Сотні тисяч солдатів з Європи та Канади служили пліч-о-пліч з американськими солдатами в Афганістані, щоб не дати можливості терористам знову контролювати країну", - наголосив генеральний секретар НАТО, зазначивши, що на даний момент у цій країні перебувають близько 12 тисяч військових НАТО.
Генсек Альянсу анонсував проведення консультацій між союзниками щодо "майбутнього місії в Афганістані". Важливо, щоб плани виведення були скоординовані та прив'язані до виконання умов мирних переговорів, наголосив він.
Нагадаємо, в угоді, підписаній з радикальним ісламським рухом "Талібан", США взяли на себе зобов'язання поступово вивести свій контингент до середини 2021 року. Натомість таліби погодилися на мирні переговори з урядом у Кабулі.
"Талібан" привітав заяву Трампа щодо швидкого виведення американських військових. Натомість у Кабулі зазначили, що раніше від запланованого виведення американського контингенту матиме негативні наслідки для країни.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк