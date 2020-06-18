Генсек НАТО: Члени Альянсу разом залишать Афганістан

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив у четвер, 8 жовтня, що країни-члени Альянсу мають спільно ухвалити рішення щодо виведення своїх військ з Афганістану та разом залишити країну. Так він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який напередодні анонсував, що хоче вивести американські війська з Афганістану до цьогорічного Різдва.

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"Ми разом вирішили увійти в Афганістан. (...) А коли прийде час, ми підемо разом", - сказав Столтенберг, цитує інформагенція AFP. При цьому він нагадав, що країни НАТО відправили своїх військових до Афганістану саме через напад на США 11 вересня 2001 року.

Столтенберг наголосив, що Афганістан "не повинен знову стати безпечним притулком для міжнародних терористів". "Сотні тисяч солдатів з Європи та Канади служили пліч-о-пліч з американськими солдатами в Афганістані, щоб не дати можливості терористам знову контролювати країну", - наголосив генеральний секретар НАТО, зазначивши, що на даний момент у цій країні перебувають близько 12 тисяч військових НАТО.

Генсек Альянсу анонсував проведення консультацій між союзниками щодо "майбутнього місії в Афганістані". Важливо, щоб плани виведення були скоординовані та прив'язані до виконання умов мирних переговорів, наголосив він.

Нагадаємо, в угоді, підписаній з радикальним ісламським рухом "Талібан", США взяли на себе зобов'язання поступово вивести свій контингент до середини 2021 року. Натомість таліби погодилися на мирні переговори з урядом у Кабулі.

"Талібан" привітав заяву Трампа щодо швидкого виведення американських військових. Натомість у Кабулі зазначили, що раніше від запланованого виведення американського контингенту матиме негативні наслідки для країни.

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