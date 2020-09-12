Уряд Афганістану повідомляє про сутички з талібами на тлі мирних переговорів

Міністерство оборони Афганістану в суботу, 19 вересня, повідомляє про ліквідацію десятків бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан" завдяки двом авіаударам на півночі провінції Кундуз.

Відомство повідомило у соцмережі Twitter, що армія відбила атаку талібів "активною обороною". За даними міноборони Афганістану, ліквідовані понад 30 талібів, серед яких двоє командирів, щонайменше восьмеро бойовиків поранені. Крім того, авіаударами знищено декілька машин, мотоциклів та зброю талібів.

У міноборони заявляють про відсутність жертв з боку цивільного населення і додають, що про нові "повідомлення про жертви серед цивільного населення відомо". У міністерстві запевнили, що ретельно вивчать цю інформацію.

У свою чергу, таліби опублікували заяву, в якій звинуватили афганські війська у вбивстві щонайменше 40 цивільних осіб під час авіаударів.

Керівник місцевої лікарні Наім Мангал розповів інформагенції AFP, що до його клініки привезли тіла трьох загиблих та трьох поранених цивільних осіб.

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Депутатка афганського парламенту Фатіма Азіз, яка представляє Кундуз, повідомила інфорагенції Reuters, що всього було два авіаудари. Перший вдарив по базі талібів, на місце збіглися люди і тоді на цьому місці стався другий авіаудар. Саме тоді і були вбиті люди, заявляє депутатка. Азіз повідомила про щонайменше 11 вбитих цивільних і п'ятьох людей, що зникли безвісти.

За словами іншого свідка, внаслідок авіаударів загинули 12 мирних жителів, включно з дітьми, ще 18 людей постраждали. Свідок сказав, що було вбито декілька бойовиків "Талібану".

Незадовго до нападів президент Афганістану Ашраф Гані знову закликав "Талібан" розпочати гуманітарне припинення вогню, "щоб захистити наш народ, запобігти насильству і терористичним актам та досягти гідного та міцного миру".

Гуманітарне припинення вогню є ключовою вимогою уряду в Кабулі на мирних переговорах з талібами, які розпочались 12 вересня у столиці Катару Досі. Перемовини просуваються повільно, обидві сторони ще не змогли домовитися про порядок денний переговорів.