Німеччина виділить Афганістану понад 170 мільйонів євро фіндопомоги

Німеччина пообіцяла виділити Афганістану в 2021 році фінансову допомогу в розмірі 170,2 мільйона євро. Про це повідомили в понеділок, 5 жовтня, в федеральному міністерстві розвитку Німеччини. Згідно з повідомленням відомства, досягнутим домовленостям урядовців щодо виділення цієї допомоги передували кілька днів переговорів.
Зазначається, що в уряді ФРН очікують натомість від афганської влади політичних реформ, зміцнення прав людини і рішучої боротьби з корупцією. Ще у червні уряд ФРН обіцяв виділити Афганістану 69,8 мільйона євро задля пом'якшення економічних і соціальних наслідків пандемії коронавірусу в цій центральноазійській країні.
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У листопаді цього року в Женеві має відбутися міжнародна конференції фінансових донорів для Афганістану. Під час заходу вирішуватиметься питання про виділення фіндопомоги для цієї країни протягом наступних чотирьох років. Не виключено, що на цій зустрічі Німеччина могла б взяти на себе зобов'язання щодо виділення додаткових коштів для Афганістану.
На останній конференції донорів Афганістану, проведеній 2016 року в Брюсселі, учасники заходу погодилися виділили впродовж чотирьох років 15,2 мільярда доларів США допомоги.
Після більш ніж чотирьох десятиліть воєн та конфліктів Афганістан практично цілком залежить від коштів, що надходять у вигляді допомоги на розвиток. Натепер близько 60 відсотків бюджету країни фінансується міжнародними донорами, нагадує інформагенція dpa. Крім того, країні надається додаткова багатомільйонна фінансова допомога, що йде на фінансування поліції і збройних сил. Водночас ці фінансові вливання на потреби силовиків та армії не вважаються частиною держбюджету Афганістану.
Нині в Катарі тривають історичні мирні переговори між представниками уряду в Кабулі та радикальним рухом "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк