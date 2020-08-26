Німеччина виділить Афганістану понад 170 мільйонів євро фіндопомоги

Німеччина пообіцяла виділити Афганістану в 2021 році фінансову допомогу в розмірі 170,2 мільйона євро. Про це повідомили в понеділок, 5 жовтня, в федеральному міністерстві розвитку Німеччини. Згідно з повідомленням відомства, досягнутим домовленостям урядовців щодо виділення цієї допомоги передували кілька днів переговорів.

Зазначається, що в уряді ФРН очікують натомість від афганської влади політичних реформ, зміцнення прав людини і рішучої боротьби з корупцією. Ще у червні уряд ФРН обіцяв виділити Афганістану 69,8 мільйона євро задля пом'якшення економічних і соціальних наслідків пандемії коронавірусу в цій центральноазійській країні.

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У листопаді цього року в Женеві має відбутися міжнародна конференції фінансових донорів для Афганістану. Під час заходу вирішуватиметься питання про виділення фіндопомоги для цієї країни протягом наступних чотирьох років. Не виключено, що на цій зустрічі Німеччина могла б взяти на себе зобов'язання щодо виділення додаткових коштів для Афганістану.

На останній конференції донорів Афганістану, проведеній 2016 року в Брюсселі, учасники заходу погодилися виділили впродовж чотирьох років 15,2 мільярда доларів США допомоги.

Після більш ніж чотирьох десятиліть воєн та конфліктів Афганістан практично цілком залежить від коштів, що надходять у вигляді допомоги на розвиток. Натепер близько 60 відсотків бюджету країни фінансується міжнародними донорами, нагадує інформагенція dpa. Крім того, країні надається додаткова багатомільйонна фінансова допомога, що йде на фінансування поліції і збройних сил. Водночас ці фінансові вливання на потреби силовиків та армії не вважаються частиною держбюджету Афганістану.

Нині в Катарі тривають історичні мирні переговори між представниками уряду в Кабулі та радикальним рухом "Талібан".