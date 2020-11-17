 США скоротили число військових в Афганістані до найнижчого за 20 років рівня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

США скоротили число військових в Афганістані до найнижчого за 20 років рівня

З Афганістану за останні місяці США вивели дві тисячі, а з Іраку - 500 своїх військових. У Пентагоні заявляють, що до травня з Афганістану мають бути виведені всі 2,5 тисячі військових, які там перебувають зараз.

Американські військові в Афганістані

Американські військові в Афганістані

США скоротили чисельність своїх військових в Афганістані до 2500 осіб. Це - найнижча кількість з часу початку конфлікту у 2001 році, заявило міністерство оборони США у п'ятницю, 15 січня.

"Сьогодні Сполучені Штати як ніколи близькі до завершення війни, що триває майже два десятиліття, та вітають внутрішньоафганський та очолюваний афганцями мирний процес для досягнення політичного врегулювання та постійного і всеосяжного припинення вогню", - йдеться в заяві виконуючого обов'язки міністра оборони США Крістофера Міллера, опублікованій на сайті Пентагону.

2,5 тисячі американських солдатів у країні достатньо для гарантування безпеки "Америки, наших громадян та наших інтересів", наголосив Міллер. Разом з союзниками по НАТО США також продовжуватимуть проводити антитерористичні операції та навчати афганські сили безпеки. 

Надалі планується скоротити чисельність американського контингенту до нуля до травня 2021 року, втім подальші скорочення будуть залежати від умов, зазначив Міллер.

Про намір адміністрації Дональда Трампа скоротити військовий контингент США в Афганістані до 2,5 тисяч Міллер оголосив у листопаді минулого року. На той час в Афганістані були дислоковані близько 4,5 тисячі американських солдатів. З огляду на нестабільну ситуацію в країні поступове скорочення американського контингенту в Афганістані за президентства Дональда Трампа викликало стурбованість міжнародної спільноти, у тому числі серед партнерів США по НАТО, щодо посилення діяльності радикального руху "Талібан".

Читайте також: Виведення військ з Афганістану та Іраку - безвідповідальність Трампа

Відповідно до оборонного бюджету, ухваленого Конгресом США два тижні тому, Пентагону було заборонено використовувати кошти з цьогорічного та минулорічного бюджету на скорочення числа військових в Афганістані нижче чотирьох тисяч до того часу, поки очільник відомства не надасть Конгресу оцінку ризиків та наслідків цього кроку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наклав вето на оборонний бюджет, однак і Палата представників, і Сенат подолали його.

Скорочення контингенту також і в Іраку

Число американських солдатів, дислокованих в Іраку, також скоротили до 2,5 тисяч, вивівши за останні два місяці 500 військових. У відповідній заяві Крістофер Міллер зазначив, що зменшення чисельності американського контингенту в Іраку відображає розширення можливостей іракських сил безпеки. При цьому уряди Іраку та США погоджуються, що терористичне угрупування "Ісламська держава" залишається загрозою, а присутність США та коаліції в Іраку залишається життєво важливою, йдеться у заяві Міллера.

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