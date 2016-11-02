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Енергетична криза

Ірак

Тема

Ірак - країна в Південно-Західній Азії. Столиця - Багдад.

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Докладно

Місцеві жителі втікають від війни в Іраку

Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права

Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права

Своїми діями проти Іраку США подали "руйнівний приклад майбутнім наддержавам".
Конфлікти5 год. тому
external

Історія сім'ї езидів, яка повернулася з Білорусі в Ірак

Історія сім'ї езидів, яка повернулася з Білорусі в Ірак

Сім'я єзидів кілька тижніі провела у лісах на білорусько-польському кордоні, однак так і не змогла потрапити до ЄС.
Міграція7 грудня 2021 р.02:54 хв.
У ЄС кризу на польсько-білоруському кордоні називають "штучно створеною"

Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на кордоні з Польщею

Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на кордоні з Польщею

Мігранти відмовляються повертатися з Білорусі на батьківщину, сподіваючись, що їх все ж пропустять до ЄС. Репортаж DW.
Політика26 листопада 2021 р.
У ЄС кризу на польсько-білоруському кордоні називають "штучно створеною"

Що тепер буде з мігрантами на польсько-білоруському кордоні

Що тепер буде з мігрантами на польсько-білоруському кордоні

Мігранти відмовляються повертатися з Білорусі на батьківщину, сподіваючись, що їх все ж пропустять до ЄС. Репортаж DW.
Політика25 листопада 2021 р.05:58 хв.
Іракські мігранти на кордоні Білорусі й Польщі (фото 14 жовтня 2021 року)

Як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС

Як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС

Шлях, яким нелегалів з Іраку доставляють до Білорусі, а відтак - до Польщі та ФРН, сповнений небезпек. Розслідування DW.
Суспільство3 листопада 2021 р.
Голосування військових на парламентських виборах в Іраку у жовтні 2021 року

У ЄС та США вітають вибори в Іраку й очікують результатів

У ЄС та США вітають вибори в Іраку й очікують результатів

Парламентські вибори в Іраку пройшли "переважно мирно" та сприятимуть стабільності, вважають в ЄС і США.
Політика13 жовтня 2021 р.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Виведення військ з Афганістану - безвідповідальність Трампа

Інес Поль
Коментар
Політика19 листопада 2020 р.
Barbara Wesel Kommentarbild App *PROVISORISCH*

Конфлікт США й Ірану: європейці у пастці Трампа

Барбара Везель
Коментар
Політика7 січня 2020 р.
Райнер Золліх, керівник арабської редакції DW

Ризик війни на Близькому Сході

Райнер Золліх
Коментар
Політика3 січня 2020 р.
von Hein Matthias Kommentarbild App

Курди залишилися без друзів

Маттіас фон Гайн
Коментар
Політика28 вересня 2017 р.
von Hein Matthias Kommentarbild App

Чи принесе перемога над ІД мир у Мосул?

Маттіас фон Гайн
Коментар
Конфлікти11 липня 2017 р.

Коментар: Мосул та глибини історії

Керстен Кніпп
Коментар
Політика2 листопада 2016 р.