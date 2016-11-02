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Ірак
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Ірак - країна в Південно-Західній Азії. Столиця - Багдад.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права
Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права
Своїми діями проти Іраку США подали "руйнівний приклад майбутнім наддержавам".
Конфлікти
5 год. тому
5 год. тому
Історія сім'ї езидів, яка повернулася з Білорусі в Ірак
Історія сім'ї езидів, яка повернулася з Білорусі в Ірак
Сім'я єзидів кілька тижніі провела у лісах на білорусько-польському кордоні, однак так і не змогла потрапити до ЄС.
Міграція
07.12.2021
7 грудня 2021 р.
02:54 хв.
Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на кордоні з Польщею
Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на кордоні з Польщею
Мігранти відмовляються повертатися з Білорусі на батьківщину, сподіваючись, що їх все ж пропустять до ЄС. Репортаж DW.
Політика
26.11.2021
26 листопада 2021 р.
Що тепер буде з мігрантами на польсько-білоруському кордоні
Що тепер буде з мігрантами на польсько-білоруському кордоні
Мігранти відмовляються повертатися з Білорусі на батьківщину, сподіваючись, що їх все ж пропустять до ЄС. Репортаж DW.
Політика
25.11.2021
25 листопада 2021 р.
05:58 хв.
Як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС
Як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС
Шлях, яким нелегалів з Іраку доставляють до Білорусі, а відтак - до Польщі та ФРН, сповнений небезпек. Розслідування DW.
Суспільство
03.11.2021
3 листопада 2021 р.
У ЄС та США вітають вибори в Іраку й очікують результатів
У ЄС та США вітають вибори в Іраку й очікують результатів
Парламентські вибори в Іраку пройшли "переважно мирно" та сприятимуть стабільності, вважають в ЄС і США.
Політика
13.10.2021
13 жовтня 2021 р.
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Точка зору
Виведення військ з Афганістану - безвідповідальність Трампа
Інес Поль
Коментар
Політика
19.11.2020
19 листопада 2020 р.
Конфлікт США й Ірану: європейці у пастці Трампа
Барбара Везель
Коментар
Політика
07.01.2020
7 січня 2020 р.
Ризик війни на Близькому Сході
Райнер Золліх
Коментар
Політика
03.01.2020
3 січня 2020 р.
Курди залишилися без друзів
Маттіас фон Гайн
Коментар
Політика
28.09.2017
28 вересня 2017 р.
Чи принесе перемога над ІД мир у Мосул?
Маттіас фон Гайн
Коментар
Конфлікти
11.07.2017
11 липня 2017 р.
Коментар: Мосул та глибини історії
Керстен Кніпп
Коментар
Політика
02.11.2016
2 листопада 2016 р.
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