Які загрози у наземній операції Ізраїлю в Секторі Гази?

Армію оборони Ізраїлю вважають однією з найбільш підготовлених для ведення бойових дій у міських умовах. Як ця підготовка позначиться на наземній операції у Газі та які небезпеки чатують там на військових?

За годину їзди машиною від Сектора Гази Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вже 20 років тренується воювати в міських умовах: спеціально для цього на військовій базі в кібуці Цеелім у пустелі Негев було збудовано штучне місто "Баладія-Сіті". На світлинах та супутникових знімках можна побачити білі квартали будинків, подібні до щільної забудови Сектора Гази.

Тут є будівля мечеті, лікарня та повністю облаштовані квартири. На стінах - антиізраїльські графіті. Серед західних збройних сил ізраїльську армію вважають серед тих, хто найкраще підготовлений до ведення бойових дій у міських умовах.

"Ізраїльські сили дуже добре підготовлені, найкращі у світі в подібному", - каже DW експерт із військової стратегії Британського університету Портсмута Френк Ледвідж.

Тренувальне "містечко" "Балладія-сіті" Фото: Jack Guez/AFP/Getty Images

Але будь-яка підготовка - це лише спроба віддалено відтворити ту реальність, з якою стикається Ізраїль на півночі Сектора Гази, наполягає в інтерв'ю DW військовий експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Крістіан Меллінґ (Christian Mölling). "Це (бій у міських умовах. - Ред.) можна тренувати, але це не означає, що вам вдасться уникнути втрат як зі свого, так і з іншого боку. Радше у процесі ви вчитеся тому, що це неможливо", - каже він.

У Секторі Гази практично неможливо відрізнити мирних жителів від бойовиків ХАМАСу - угруповання, визнаного ЄС, США та Німеччиною терористичною організацією.

Ізраїль збудував у пустелі навчальне місто з білими бетонними будинками у 2004 році за допомогою армії США. Тут проходили навчання морські піхотинці США та миротворці ООН. З 2015 року німецький Бундесвер теж спрямовує сюди свої сили кризового реагування та гірничострілецькі війська для навчання веденню бойових дій у міських умовах.

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Система підземних тунелів ХАМАС

Ситуацію у Газі ускладнює система тунелів ХАМАС, яка охоплює майже всю територію сектора. Протягом останніх 20 років терористи розширювали цю заплутану систему тунелів, довжина якої зараз становить 500 кілометрів. Деякі з проходів розташовані на глибині до 30 метрів, а подекуди можна навіть проїхати на автомобілі.

Підземний тунель контрабандистів у Секторі Гази (фото з архіву) Фото: picture alliance/landov

Ізраїльська армія виявляла люки, через які ХАМАС може швидко виводити на поверхню ракетні установки, щоб знову прибрати їх одразу після запуску ракет. Самі терористи під час міського бою також можуть зненацька виринути, а відтак знову зникнути. Сучасна ізраїльська розвідувальна електроніка практично не діє під землею, якщо не вдасться стежити за тунелями за допомогою крихітних високотехнологічних дронів.

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Складне завдання знайти керівників ХАМАС

"Ізраїльська армія намагатиметься виявити якнайбільше інфраструктури ХАМАС, тобто опорні пункти в системі тунелів, а також командний склад", - прогнозує Меллінґ.

Військовий експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Крістіан Меллінґ Фото: DGAP

Останніми роками терористичній організації вдавалося "дуже успішно" приховувати місцеперебування свого керівництва, але не виключено, що ізраїльтяни отримали наводки від своїх агентів у Секторі Гази.

"Але в такому разі ми повертаємося до проблеми номер один: знати, де хтось перебуває, ще не означає, що ви можете зловити його чи її за умов, коли вам по суті доводиться пробиватися через величезну кількість живих щитів і не можна просто стріляти по людях", - пояснює Меллінґ.

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Цивільні залишаються беззахисними

Бої в міських умовах завжди вважають найнебезпечнішою операцією війни. Сотні тисяч цивільних залишаються беззахисними. "Солдатам доводиться ухвалювати рішення за секунди або навіть мілісекунди. І при цьому вони роблять помилки. Цього неможливо уникнути", - пояснює німецький експерт з безпеки Меллінґ.

Американський військовий експерт із ведення бойових дій у міських умовах Джон Спенсер в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel вказує на політичні наслідки, які наземна операція з міськими боями може мати для Ізраїлю. "Живі щити та заручники дуже ускладнюють просування", - наголошує Спенсер, який викладає у Військовій академії США у Вест-Пойнті. "Їхня доля дуже впливає на те, як міжнародне співтовариство сприйме операцію", - каже майор армії США.

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Порівняння з Маріуполем та Мосулом

Спенсер виходить із підходу "боротися квартал за кварталом, будинок за будинком, тунель за тунелем". При цьому він не може згадати іншу війну, "в якій така кількість заручників використовувалася б як живий щит, розмінна монета або тактичний засіб".

Війну, яка загрожує Газі, найкраще можна порівняти з бойовими діями в українському місті Маріуполі або з битвою за Мосул між іракськими збройними силами та терористами з "ІД" у 2016 та 2017 роках.

Експерт з військової стратегії Британського університету Портсмута Френк Ледвідж Фото: DW

У Секторі Гази за реальними бойовими діями слідує битва за картинку для громадськості: якою мірою Ізраїль зможе уникнути загибелі невинних людей, і не в останню чергу смерті майже 200 ізраїльських та іноземних заручників, які перебувають у руках ХАМАСу?

"Ізраїль виграє тактичну битву", - прогнозує в розмові з DW експерт із військової стратегії Британського університету Портсмута Френк Ледвідж. "Існує висока ймовірність того, що армія захопить Сектор Гази та переможе ХАМАС на землі та під землею", - вважає він.

Вирішальну роль відіграє розвідка у районі бойових дій. "Те, що ви бачите на своїх екранах - це лише зовнішний бік того, що відбувається", - підкреслює Ледвідж.