США спрямували дві тисячі морпіхів до узбережжя Ізраїлю

2000 морпіхів і моряків посилять військову присутність США поблизу Ізраїлю. Їхнє розгортання не означає обов'язкову участь у будь-яких операціях, а спрямоване на стримування Ірану і запобігання розширенню конфлікту.

Сили швидкого реагування морської піхоти США у складі 2000 морпіхів і моряків направлені до узбережжя Ізраїлю у рамках зусиль країни, спрямованих на стримування Ірану та попередження переростання зіткнень між Ізраїлем і палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС в регіональний конфлікт, повідомив канал CNN в ніч на вівторок, 27 жовтня.

Морпіхи доєднаються до інших підрозділів США, розгорнутих у східній частині Середземного моря. У регіоні вже знаходиться одна авіаносна група військово-морських сил США, ще одна - прямує туди.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін наказав підготувати приблизно 2000 військовослужбовців до можливого розгортання в Ізраїлі та надання допомоги у виконанні таких завдань, як медична та матеріально-технічна підтримка.

Цей наказ не означає, що війська однозначно будуть розгорнуті або виконуватимуть бойові завдання, зауважують американські посадовці. Утім, їхнє перебування неподалік Ізраїлю дозволить скоротити час для розгортання у випадку необхідності.

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Морпіхи і моряки, яких направили до Ізраїлю, входять до складу 26-го експедиційного загону морської піхоти (MEU) і перебувають на борту десантного корабля USS Bataan, що останнім часом базувався в Оманській затоці поблизу Катару.

Цей підрозділ спеціалізується на таких завданнях, як десантні операції, реагування на кризи, гуманітарна допомога та певні спеціальні операції.

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