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Байден: США здатні допомагати і Україні, і Ізраїлю

Олена Перепадя
15 жовтня 2023 р.

Джо Байден запевнив, що США можуть і зобов'язані надати військову підтримку і Україні, і Ізраїлю.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Сполучені Штати здатні надати військову підтримку як Україні, так і Ізраїлю, заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю американському телеканалу CBS, яке виходить в ефір ввечері неділі, 15 жовтня.  

"Ми - Сполучені Штати Америки - наймогутніша нація в світі, навіть не у світі, а в історії світу. Ми можемо подбати і про те, і про інше, і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. У нас є можливість це зробити, і ми зобов'язані це зробити", - сказав він.

При цьому Байден назвав США і "найважливішою нацією". "Якщо не ми, то хто?" - цитує його dpa.

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Байден попросить на допомогу Україні та Ізраїлю понад $2 млрд

Напередодні радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Байден має намір найближчими днями попросити Конгрес схвалити військову допомогу Україні та Ізраїлю на понад два мільярди доларів. "Вона обов'язково включатиме військове обладнання, необхідне для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності України і допомоги Ізраїлю в захисті та у боротьбі з терористичною загрозою", - сказав він.

За даними Reuters, Білий дім хоче об'єднати в запиті допомогу Ізраїлю, Україні та, можливо, Тайваню, щоб підвищити шанси на його схвалення на тлі закликів деяких республіканців скоротити витрати на підтримку України.

Нагадаємо, 30 вересня Конгрес США затвердив тимчасовий бюджет, щоб уникнути припинення роботи уряду, але без фінансової допомоги Україні. Демократи пропонували закласти в бюджет допомогу Україні на шість мільярдів, а не 24, як просив Байден, але через позицію республіканців допомогу взагалі прибрали з тимчасового бюджету. Представники Білого дому та міністерства оборони США відтоді неодноразово запевняли Україну, що продовжують переговори з Конгресом, і що це тимчасове рішення не означає припинення підтримки зовсім.

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