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Байден попросить на допомогу Україні й Ізраїлю понад $2 млрд

Даниїл Сотников
15 жовтня 2023 р.

Конгрес США раніше ухвалив тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Тепер президент Джо Байден збирається запросити військову допомогу одразу і для України, і для Ізраїлю.

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Білий дім, підсвічений у кольори прапора Ізраїлю
Білий дім, підсвічений у кольори прапора ІзраїлюФото: Leigh Vogel/UPI Photo/IMAGO

Президент США Джо Байден збирається найближчими днями попросити Конгрес схвалити військову допомогу Україні та Ізраїлю на понад два мільярди доларів. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю американському телеканалу CBS у неділю, 15 жовтня.

"Вона обов'язково включатиме військове обладнання, необхідне для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності України і допомоги Ізраїлю в захисті в боротьбі з терористичною загрозою", - сказав він.

За даними агентства Reuters, Білий дім хоче об'єднати в запиті допомогу Ізраїлю, Україні та, можливо, Тайваню, щоб підвищити шанси на його схвалення на тлі закликів деяких республіканців скоротити витрати на підтримку України.

Конгрес США не схвалив допомогу Україні

30 вересня Конгрес США затвердив тимчасовий бюджет, щоб уникнути припинення роботи уряду, без фінансової допомоги для України. Демократи пропонували закласти в тимчасовий бюджет допомогу Україні на шість мільярдів замість 24, які просив Байден, але через позицію республіканців допомогу з тимчасового бюджету прибрали зовсім.

Представники Білого дому та міністерства оборони США відтоді неодноразово запевняли Україну, що продовжують переговори з Конгресом, а тимчасове рішення не означає припинення підтримки.

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