Конгрес США ухвалив тимчасовий бюджет без допомоги Києву

Не можна "за жодних обставин" допустити припинення американської підтримки України, заявив президент Джо Байден після ухвалення бюджету. Ухвалений Конгресом проєкт фінансування уряду США не передбачає допомоги Києву.

Конгрес США в суботу, 30 вересня, схвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи федерального уряду (шатдауну). Проєкт бюджету, розрахований на 45 днів, охоплює видатки на функціонування державних органів, а також допомогу в разі стихійних лих, однак у ньому немає коштів на підтримку України.

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У Палаті представників за документ, запропонований республіканцем Кевіном Маккарті, проголосували 335 законодавців, проти - 209. У Сенаті ініціативу підтримали 88 законодавців, 9 виступили проти.

Джо Байден встиг підписати документ до опівночі 1 жовтня, що дало змогу уникнути шатдауну.

Байден: США не повинні припиняти підтримку України

Президент США Джо Байден після ухвалення Конгресом законопроєкту про тимчасовий бюджет закликав продовжувати надавати допомогу Україні. "Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана", - ідеться в заяві президента, опублікованій у суботу, 30 вересня, на сайті Білого дому.

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Американський лідер зазначив, що хоча спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті та переважна більшість членів Конгресу "були непохитні в підтримці України", в ухваленому законопроєкті немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Він висловив сподівання, що спікер Маккарті "збереже свої зобов'язання перед народом України" і забезпечить підтримку, "необхідну для надання допомоги Україні в цей критичний момент".

Сенатори підтвердили прихильність до України

Незабаром після голосування низка впливових членів Сенату випустили заяву, підтвердивши свою прихильність Україні. "Ми очікуємо, що найближчими тижнями Сенат працюватиме над тим, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу і стійку підтримку Україні в галузі безпеки та економіки", - йдеться в документі. Його підписали, зокрема, лідери демократичної більшості та республіканської меншості в Сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.