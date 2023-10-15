Байден провів переговори з лідерами Палестини та Ізраїлю

Президент США підтвердив підтримку Ізраїлю, але наголосив на необхідності відкрити гуманітарні коридори в Сектор Гази.

США продовжать непохитну підтримку Ізраїлю, зокрема й військову, заявив президент США Джо Байден під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, що відбулася в суботу, 14 жовтня.

Вашингтон також застерігає будь-які країни від спроб розширення палестино-ізраїльського конфлікту, ескалація якого відбулася після масштабного нападу бойовиків палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, зазначив Білий дім у заяві за підсумками переговорів лідерів США та Ізраїлю.

Водночас у розмові з Нетаньяху Байден звернув увагу на необхідність "забезпечити невинним громадянам доступ до води, їжі та медичної допомоги"

Цей заклик пролунав на тлі енергоблокади, запровадженої Ізраїлем щодо Сектора Гази, а також повідомлень про готовність Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) до масштабної наземної операції проти сил ХАМАСу, що ховаються на його території. Ізраїль при цьому вимагає від мирних жителів півночі Сектора Гази евакуюватися на південь, але багато міжнародних гуманітарних організацій вказують на те, що такі дії призведуть до гуманітарної катастрофи.

Байден поговорив з Аббасом уперше після атаки ХАМАСу

Цього ж дня президент США провів телефонну розмову з головою Палестинської національної автономії Махмудом Аббасом - це був їхній перший діалог після ескалації палестино-ізраїльського конфлікту.

За даними Білого дому, Байден запропонував Аббасу повну підтримку у "надзвичайно потрібній гуманітарній допомозі палестинському народу, особливо у Секторі Гази".

Він також зазначив, що "ХАМАС не виступає за право палестинського народу на гідність та самовизначення", хоча сам Байден підтримує ці права палестинців.

Палестинське агентство новин WAFA з посиланням на офіс Аббаса пише, що палестинський лідер у розмові з Байденом відкинув ідею переміщення палестинців із Сектора Гази. Аббас також подякував Байдену за "його інтерес, роль та зусилля його адміністрації з досягнення безпеки, стабільності та миру в регіоні", повідомляє WAFA.

США навряд чи зможуть бути посередником у переговорах на Близькому Сході

Різні країни вже заявили про наміри сприяти поверненню в Ізраїль заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу, відкриттю гуманітарного коридору для палестинського цивільного населення та переговорам про припинення вогню. Серед тих, хто вже готовий надати допомогу у вирішенні конфлікту, - США, ЄС, Росія та Китай.

Однак спостерігачі бачать посередниками в обговоренні цих питань між Ізраїлем та ХАМАСом не великі держави, а саме країни регіону. Ними могли б стати Єгипет, Йорданія чи Катар, який раніше вже був посередником між Ізраїлем та угрупованням.