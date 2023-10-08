США посилюють позиції у Cхідному Середземномор'ї

Глава Пентагону Ллойд Остін після обговорення з президентом США Джо Байденом у неділю, 8 жовтня, наказав перекинути до Cхідного Середземномор'я ударну авіаносну групу військово-морських сил США. Ці заходи здійснюються задля посилення позицій США у регіоні з метою зміцнення регіональних зусиль зі стримування, повідомляється на сайті Пентагону . Ідеться про передислокацію авіаносця, крейсера, а також кількох есмінців.

"Ми також вжили заходів з посилення ескадрилій винищувачів військово-повітряних сил США F-35, F-15, F-16 і A-10 в регіоні. США підтримують сили в готовності по всьому світу для подальшого їх посилення у разі потреби", - наводяться слова Остіна у повідомленні.

Також Остін наголосив на тому, що перебуває у думках з народом Ізраїлю і висловив співчуття родинам загиблих внаслідок атак радикального ісламістського руху ХАМАС.

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США відправили допомогу Армії оборони Ізраїлю

Остін також повідомив, що уряд Сполучених Штатів також швидко надасть Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання і ресурси, в тому числі боєприпаси. "Перша безпекова допомога почне рух вже сьогодні і прибуде найближчими днями", - зазначив глава Пентагону.

Раніше повідомлялося, що у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху президент США Байден повідомив, що до Ізраїлю уже прямує допомога для Армії оборони країни, а найближчими днями буде надана ще партія, повідомила пресслужба Білого дому.

Окрім того, Байден висловив співчуття щодо вбитих, поранених, зниклих безвісти і захоплених у заручники ізраїльтян, і запевнив уряд і громадян країни у своїй підтримці. "Президент наголосив, що тероризму немає жодного виправдання, і всі країни мають об’єднатися перед обличчям таких жорстоких звірств", - йдеться у повідомленні.

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За останніми даними, внаслідок ракетних обстрілів та прориву ізраїльського кордону з боку Сектора Гази бойовиками ХАМАСу в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей, принаймні 2243 людини зазнали поранень, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Внаслідок ударів Ізраїлю у відповідь у Газі загинули щонайменше 413 палестинців, близько 2300 - поранені, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеве міністерство охорони здоров'я.