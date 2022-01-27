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Військово-морські сили - підрозділ збройних сил для ведення бойових дій на морі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військово-морські сили".
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Sea Breeze 2019 - спільним військовим навчанням українців з НАТО - перешкодили росіяни. Командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко заявив, що авіація Чорноморського флоту РФ відпрацьовувала маневри по українських кораблях. Докладніше у ексклюзиві DW.