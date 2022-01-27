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Військово-морські сили

Військово-морські сили - підрозділ збройних сил для ведення бойових дій на морі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військово-морські сили".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рада ратифікувала угоду між Україною та Британією про кредит для ВМС

Рада ратифікувала угоду між Україною та Британією про кредит для ВМС 27.01.2022

Рамкова угода передбачає надання Україні кредиту на суму до 1,7 млрд. фунтів стерлінгів. Їх витратять на закупівлю двох протимінних кораблів, спільного будівництва восьми ракетних катерів та фрегата.
ВМС України отримали перший Bayraktar TB2 - міноборони

ВМС України отримали перший Bayraktar TB2 - міноборони 15.07.2021

Оперативно-тактичні БПЛА Bayraktar TB2 турецького виробництва Україна вже закуповувала, але для ВМС нинішня поставка - перша.
Кораблі Зеленського. Навіщо ВМС України своє велике будівництво

Кораблі Зеленського. Навіщо ВМС України своє "велике будівництво" 08.07.2021

Володимир Зеленський планує масштабну розбудову Військово-морських сил України за допомогою корветів та фрегату. Хоча ще нещодавно у ВМС хотіли обмежитися катерами.
Зеленський: У 2023 році Україна матиме новий військовий корабель

Зеленський: У 2023 році Україна матиме новий військовий корабель 04.07.2021

За словами Зеленського, Україна отримає новий сучасний військовий корабель, який вже будують в Туреччині.

Літаки РФ симулювали атаку на фрегат ВМС Нідерландів поблизу Криму

Літаки РФ симулювали атаку на фрегат ВМС Нідерландів поблизу Криму 29.06.2021

Міністерство оборони Нідерландів заявило про небезпечні дії винищувачів РФ поблизу нідерландського фрегата у Чорному морі. У Москві відкидають звинувачення.

Корабель ВМС Ірану після пожежі затонув у Оманській затоці

Корабель ВМС Ірану після пожежі затонув у Оманській затоці 02.06.2021

Пожежу на кораблі намагалися загасити упродовж 20 годин, кажуть у військово-морських силах Ірану. Екіпаж судна вдалося евакуювати.
Трамп наказав знищувати іранські кораблі за провокації проти суден США

Трамп наказав знищувати іранські кораблі за провокації проти суден США 22.04.2020

Військово-морські сили США отримали розпорядження президента знищувати іранські бойові кораблі в разі загрози для американських суден, наголосив американський лідер Дональд Трамп.
ВМС Австралії евакують тисячу осіб, заблокованих на узбережжі лісовими пожежами

ВМС Австралії евакують тисячу осіб, заблокованих на узбережжі лісовими пожежами 03.01.2020

Австралійські ВМС розпочали евакуацію тисячі людей, заблокованих на пляжах у Маллакуті через лісові пожежі. Кількість жертв вогню зросла до щонайменше 20.
Росія, Китай та Іран розпочали військово-морські навчання

Росія, Китай та Іран розпочали військово-морські навчання 27.12.2019

ВМС Росії, Китаю та Ірану почали спільні військово-морські навчання на півночі Індійського океану. Їхня мета - "посилити безпеку водних шляхів регіону". До цього були спільні навчання США, Саудівської Аравії та Китаю.
Стрілянина на базі ВМС США у Флориді: щонайменше четверо загиблих

Стрілянина на базі ВМС США у Флориді: щонайменше четверо загиблих 06.12.2019

Невідомий влаштував стрілянину на авіабазі військово-морських сил США у штаті Флорида. Від випущених ним куль загинули троє осіб, близько десяти людей отримали поранення. Зловмисника застрілили.
Міністра ВМС США звільнили через конфлікт з Трампом

Міністра ВМС США звільнили через конфлікт з Трампом 25.11.2019

Глава Пентагону звільнив міністра ВМС США Річарда Спенсера через його позицію щодо "морського котика", звинуваченого у вбивстві полоненого.

Росія перешкоджала Sea Breeze 2019 - Ігор Воронченко (08.07.2019) 08.07.2019

Sea Breeze 2019 - спільним військовим навчанням українців з НАТО - перешкодили росіяни. Командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко заявив, що авіація Чорноморського флоту РФ відпрацьовувала маневри по українських кораблях. Докладніше у ексклюзиві DW.

США виділять ВМС України 10 мільйонів доларів

США виділять ВМС України 10 мільйонів доларів 22.12.2018

Вашингтон виділить Києву 10 мільйонів доларів на зміцнення військово-морських сил у зв'язку з конфліктом в Керченській протоці, заявили в Держдепі США. Допомогу також планують збільшити Литва та Великобританія.
Очима карикатуриста: Морський бій Росії та України в Керченській протоці

Очима карикатуриста: Морський бій Росії та України в Керченській протоці 26.11.2018

Військові кораблі РФ протаранили український буксир і перехопили ще два катери, котрі проходили через Керченську протоку. Кадри тарану судна нагадали Сергію Йолкіну гру в морський бій.
Україна створить військово-морську базу в Азовському морі

Україна створить військово-морську базу в Азовському морі 17.09.2018

З огляду на зростання російської присутності в регіоні Україна планує до кінця року створити військово-морську базу в Азовському морі, повідомили в Кабміні. Президент закидає Москві спроби "окупувати" море.
Ізраїль перехопив судно активістів на шляху до Сектора Гази

Ізраїль перехопив судно активістів на шляху до Сектора Гази 29.07.2018

Військово-морські сили Ізраїлю перехопили в Середземному морі судно з активістами, котре намагалося прорвати ізраїльську морську блокаду Сектора Гази.

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