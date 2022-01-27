Військово-морські сили

США виділять ВМС України 10 мільйонів доларів

Вашингтон виділить Києву 10 мільйонів доларів на зміцнення військово-морських сил у зв'язку з конфліктом в Керченській протоці, заявили в Держдепі США. Допомогу також планують збільшити Литва та Великобританія.