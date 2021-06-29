 Літаки РФ симулювали атаку на фрегат ВМС Нідерландів поблизу Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2021

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Літаки РФ симулювали атаку на фрегат ВМС Нідерландів поблизу Криму

Міністерство оборони Нідерландів заявило про небезпечні дії винищувачів РФ поблизу нідерландського фрегата у Чорному морі. У Москві відкидають звинувачення.

Фрегат нідерландських ВМС Evertsen у порту Одеси

Фрегат нідерландських ВМС Evertsen у порту Одеси

У міністерстві оборони Нідерландів звинуватили російські військові літаки у створенні небезпечної ситуації поблизу фрегата нідерландських військово-морських сил (ВМС) Evertsen у Чорному морі. Про це у відомстві заявили у вівторок, 29 червня.

У міністерстві зазначили, що інцидент стався 24 червня, коли фрегат перебував поблизу берегів анексованого Росією Криму. У повідомленні зазначається, що російські винищувачі кілька годин пролітали на небезпечно близькій відстані від корабля, симулюючи атаки на нього.

У міністерстві оборони Нідерландів цитують слова капітана Evertsen, згідно з якими такі дії російських військових були безвідповідальними і небезпечними.

Міністерка оборони Нідерландів Анк Бейлевелд також назвала дії росіян "безвідповідальними" та пообіцяла, що її уряд звернеться до Москви з цього приводу, повідомляє інформагенція AFP.

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Москва відкидає звинувачення

У Москві вже відреагували на звинувачення. У повідомленні міноборони РФ стверджується, що російські літаки пролітали на "безпечній відстані" від корабля ВМС Нідерландів. "Польоти російських літаків виконувалися згідно з міжнародними правилами використання повітряного простору", - запевняють в оборонному відомстві РФ. Там кажуть, що підняли літаки для "попередження порушення кордону територіальнох вод Російської Федерації", оскільки встановили зміну курсу фрегатом Evertsen, який нібито почав рухатися в напрямку Керченської протоки. 

"Обстріл" есмінця ВМС Великобританії

Це вже не перше загострення ситуації у Чорному морі протягом останніх днів. 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, який нібито "перетнув державний кордон" РФ поблизу анексованого Криму.

У міністерстві оборони Великобританії заперечили обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів Криму, зазначивши, що корабель здійснював мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Ескалація на тлі військових навчань у Чорному морі

Ці випадки передували проведенню у Чорному морі великих військово-морських навчань Sea Breeze-2021, які стартували 28 червня. У них задіяні 32 бойові кораблі, 40 літаків і 5 тисяч військовослужбовців з 17 країн НАТО, а також партнерів альянсу.

На цьому тлі Росія у вівторок, 29 червня, провела в анексованому Криму навчальну перевірку бойової авіації і засобів ППО. Днем раніше Національний центр управління обороною РФ вказував, що російські військові стежать в Чорному морі за кораблями НАТО та інших країн, які беруть участь у навчаннях Sea Breeze-2021.

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