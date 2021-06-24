 Ракетний есмінець США прямує в Чорне море для участі в Sea Breeze-2021 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ракетний есмінець США прямує в Чорне море для участі в Sea Breeze-2021

Американський ракетний есмінець USS Ross візьме участь у щорічних міжнародних військових навчаннях Sea Breeze-2021. У навчаннях беруть участь понад 30 країн.

Американський ракетний есмінець ВМС США USS Ross

Американський ракетний есмінець ВМС США USS Ross, архівне фото

Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море, аби взяти участь у щорічних міжнародних військових навчаннях Sea Breeze. Про це повідомило на своїй Twitter-сторінці посольство США в Україні в суботу, 26 червня.

"Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних навчаннях Sea Breeze з понад 30 країнами з усього світу. Глобальне партнерство заради миру!" - йдеться у твіті.

У навчаннях Sea Breeze-2021 з 28 червня до 10 липня візьмуть участь близько 3 тисяч вояків, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спецпризначення і водолазних команд. Навчання проводять за стандартами НАТО. Вони відбудуться в північно-західній частині Чорного моря, а також у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Головна мета навчань - підвищити сумісність підрозділів ВМС України і США та держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань для підтримання безпеки й миру в Чорноморському регіоні. 

Багатонаціональні навчання Sea Breeze проводять щорічно з 1997 року. Їх скасовували (або не планували) тільки у 2003, 2006 і 2009 роках, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Співорганізатори навчань - Україна і США.

Інцидент із британським есмінцем поблизу Криму

Раніше цього тижня в Чорному морі поблизу Криму трапився інцидент навколо есмінця HMS Defender королівського військово-морського флоту Великобританії. 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік корабля, а також про попереджувальне бомбометання з повітря, бо есмінець буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію Кримського півострова, стверджували в Москві.

Дивитись відео 01:46

Джонсон про Росію і HMS Defender: Крим - український, будемо там плавати (24.06.2021)

Офіційний Лондон спростував це повідомлення. У МЗС Великобританії заявили, що по HMS Defender у Чорному морі не велося попереджувального вогню, а російська інтерпретація інциденту була "передбачувано неточною".

Пізніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пояснив, що корабель законно перебував у Чорному морі, рухався в українських водах і прямував із України до Грузії. Джонсон нагадав, що Лондон не визнає анексію Криму, який є частиною суверенної української території.

Також за темою

UK HMS Defender

Коментар: Путін і Шойгу перетворюють Чорне море на улюблене озеро НАТО 24.06.2021

Інцидент із британським есмінцем біля берегів Криму підтвердив: НАТО все частіше демонструватиме, що вважає півострів українським, а Україну - союзником, пише Костянтин Еггерт.

UK HMS Defender

Україна і Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі 21.06.2021

Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства підписали міністр з питань оборонних закупівель Сполученого Королівства та заступник міністра оборони України.

Syrien USA Luftangriff auf Militärbasis

У Чорне море зайшов уже другий за останні дні ракетний есмінець США 28.01.2021

У Національному центрі управління обороною РФ повідомили, що стеження за американськими кораблями уже почалось.

Реклама

Докладно

Наслідки торнадо в Чехії, фото 25 червня

Спустошливий торнадо в Чехії (фоторепортаж)

Потужний торнадо спустошив район навколо міста Годонін. Фотографії з місця події - у добірці DW.  

Гессен, трактор

У ЄС досягли згоди щодо аграрної реформи

У 2021-2027 роках на розвиток сільського господарства в Євросоюзі планують виділити 387 мільярдів євро.  