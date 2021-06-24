Ракетний есмінець США прямує в Чорне море для участі в Sea Breeze-2021

Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море, аби взяти участь у щорічних міжнародних військових навчаннях Sea Breeze. Про це повідомило на своїй Twitter-сторінці посольство США в Україні в суботу, 26 червня.

"Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних навчаннях Sea Breeze з понад 30 країнами з усього світу. Глобальне партнерство заради миру!" - йдеться у твіті.

У навчаннях Sea Breeze-2021 з 28 червня до 10 липня візьмуть участь близько 3 тисяч вояків, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спецпризначення і водолазних команд. Навчання проводять за стандартами НАТО. Вони відбудуться в північно-західній частині Чорного моря, а також у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Головна мета навчань - підвищити сумісність підрозділів ВМС України і США та держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань для підтримання безпеки й миру в Чорноморському регіоні.

Багатонаціональні навчання Sea Breeze проводять щорічно з 1997 року. Їх скасовували (або не планували) тільки у 2003, 2006 і 2009 роках, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Співорганізатори навчань - Україна і США.

Інцидент із британським есмінцем поблизу Криму

Раніше цього тижня в Чорному морі поблизу Криму трапився інцидент навколо есмінця HMS Defender королівського військово-морського флоту Великобританії. 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік корабля, а також про попереджувальне бомбометання з повітря, бо есмінець буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію Кримського півострова, стверджували в Москві.

Дивитись відео 01:46 Поділитись Джонсон про Росію і HMS Defender: Крим - український, будемо там плавати (24.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3vW9m Джонсон про Росію і HMS Defender: Крим - український, будемо там плавати (24.06.2021)

Офіційний Лондон спростував це повідомлення. У МЗС Великобританії заявили, що по HMS Defender у Чорному морі не велося попереджувального вогню, а російська інтерпретація інциденту була "передбачувано неточною".

Пізніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пояснив, що корабель законно перебував у Чорному морі, рухався в українських водах і прямував із України до Грузії. Джонсон нагадав, що Лондон не визнає анексію Криму, який є частиною суверенної української території.