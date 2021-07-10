На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sea Breeze".

Багатонаціональні військові навчання Sea Breez exercise, які в Україні називають "Сі Бриз", проводяться на українській території, починаючи від 1997 року. Навчання спільно організовують Україна та США. Ці військові навчання проводяться на основі "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин", який було підписано 1993 року між міністерствами оборони США та України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.