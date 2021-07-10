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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sea Breeze".
Багатонаціональні військові навчання Sea Breez exercise, які в Україні називають "Сі Бриз", проводяться на українській території, починаючи від 1997 року. Навчання спільно організовують Україна та США. Ці військові навчання проводяться на основі "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин", який було підписано 1993 року між міністерствами оборони США та України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чого навчились ЗСУ для протидії Росії?
10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чому навчились ЗСУ для протидії Росії?
У навчаннях Sea Breeze 2019 бере участь один з найбільш оснащених есмінців 6-го флоту США USS Carney. Серед його командорів - 39-ти річний Даглас Рено, який має українське походження. Чи готові американці встати на захист України, де сто років тому жили його родичі? Ексклюзивне інтерв’ю DW.
25 липня на Яворівському полігоні на Львівщині розпочнуться міжнародні військові навчання «Репід Трайдент-2011». Фактично це спільні навчання України з НАТО, але – на відміну від «Сі-Бриз» - протестів не очікується.
Обурення російського МЗС участю в українсько-американських навчаннях "Сі бриз-2011" протиракетного корабля США українські експерти вважають нелогічним. Вони порадили Москві "серйозніше ставитися до України".