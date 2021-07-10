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Sea Breeze

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sea Breeze".

Багатонаціональні військові навчання Sea Breez exercise, які в Україні називають "Сі Бриз", проводяться на українській території, починаючи від 1997 року. Навчання спільно організовують Україна та США. Ці військові навчання проводяться на основі "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин", який було підписано 1993 року між міністерствами оборони США та України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: уроки США і НАТО - Україні (відео)

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: уроки США і НАТО - Україні (відео) 10.07.2021

10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чого навчились ЗСУ для протидії Росії?

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: чому США і НАТО навчили Україну (09.07.2021) 09.07.2021

10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чому навчились ЗСУ для протидії Росії?

Найбільші за 20 років: Україна і США проведуть у Чорному морі військові навчання Sea Breeze

Найбільші за 20 років: Україна і США проведуть у Чорному морі військові навчання Sea Breeze 27.06.2021

У Sea Breeze-2021 візьмуть участь вояки з понад 30 держав. Ці маневри можуть стати найбільшими за останні 20 років. Москва закликала Вашингтон відмовитися від проведення навчань.
Ракетний есмінець США прямує в Чорне море для участі в Sea Breeze-2021

Ракетний есмінець США прямує в Чорне море для участі в Sea Breeze-2021 26.06.2021

Американський ракетний есмінець USS Ross візьме участь у щорічних міжнародних військових навчаннях Sea Breeze-2021. У навчаннях беруть участь понад 30 країн.
Навчання Сі Бриз-2020 через пандемію COVID-19 змінять формат

Навчання "Сі Бриз-2020" через пандемію COVID-19 змінять формат 30.05.2020

Основна увага буде приділена відпрацюванню безпеки операцій в морі. Наземної частини навчань не буде.
Sea Breeze 2019: не провокація, а фактор стримування (відео)

Sea Breeze 2019: не провокація, а фактор стримування (відео) 09.07.2019

Чи готові США захистити Україну, навіщо потрібні міжнародні навчання Sea Breeze 2019 та яка роль Росії? Про це ексклюзивне інтерв'ю DW командира есмінця USS Carney українського походження Дагласа Рено.

Sea Breeze 2019: чи захистять США Україну - інтерв’ю з командуванням есмінця США (05.07.2019) 05.07.2019

У навчаннях Sea Breeze 2019 бере участь один з найбільш оснащених есмінців 6-го флоту США USS Carney. Серед його командорів - 39-ти річний Даглас Рено, який має українське походження. Чи готові американці встати на захист України, де сто років тому жили його родичі? Ексклюзивне інтерв’ю DW.

План військових маневрів Sea Breeze 2019 змінили через дії РФ - Київ

План військових маневрів Sea Breeze 2019 змінили через дії РФ - Київ 01.07.2019

Дії Росії в акваторії Чорного моря змусили змінити план українсько-американських військових навчань Sea Breeze 2019, повідомили в Держприкордонслужбі.
В Чорному морі починаються американо-українські навчання Sea Breeze

В Чорному морі починаються американо-українські навчання Sea Breeze 01.07.2019

У навчаннях візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в маневрах задіяні близько 900 військовослужбовців.
Верховна Рада дозволила допуск іноземних військ для навчань в Україні 2019 року

Верховна Рада дозволила допуск іноземних військ для навчань в Україні 2019 року 26.02.2019

У 2019 році в Україні планується провести кілька масштабних багатонаціональних військових навчань, зокрема, "Сі Бриз-2019", "Репід Трайдент-2019" та "Воріер Вотчер-2019".
В Одесі розпочалися українсько-американські навчання Сі Бриз-2018

В Одесі розпочалися українсько-американські навчання "Сі Бриз-2018" 09.07.2018

У Збройних силах України (ЗСУ) розраховують на участь у цьогорічних міжнародних маневрах "Сі Бриз" понад двох тисяч військових з 19 країн.
В Одесі стартували багатонаціональні навчання Сі Бриз-2017

В Одесі стартували багатонаціональні навчання "Сі Бриз-2017" 10.07.2017

В акваторії Чорного моря почалися багатонаціональні навчання Sea Breeze 2017. Головна мета - відпрацювати планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО.
Верховна Рада дозволила допуск іноземних військ для навчань в Україні

Верховна Рада дозволила допуск іноземних військ для навчань в Україні 19.01.2017

У 2017 році в Україні планується провести три масштабні військові навчання, зокрема, "Сі Бриз - 2017" та "Репід Трайдент - 2017".

США й Україна розпочинають у Чорному морі спільні військові навчання

США й Україна розпочинають у Чорному морі спільні військові навчання 08.09.2014

Триденні маневри в рамках програми "Сі Бриз" відбуватимуться за участі військово-морських сил України, США та низки інших країн. Росія називає навчання недоречними.
Протестів не очікується: На Яворівському полігоні - спільні з країнами НАТО навчання

Протестів не очікується: На Яворівському полігоні - спільні з країнами НАТО навчання 25.07.2011

25 липня на Яворівському полігоні на Львівщині розпочнуться міжнародні військові навчання «Репід Трайдент-2011». Фактично це спільні навчання України з НАТО, але – на відміну від «Сі-Бриз» - протестів не очікується.
Американський корабель міг би стати аргументом в газових торгах з Росією – думка політолога

Американський корабель міг би стати аргументом в газових торгах з Росією – думка політолога 13.06.2011

Обурення російського МЗС участю в українсько-американських навчаннях "Сі бриз-2011" протиракетного корабля США українські експерти вважають нелогічним. Вони порадили Москві "серйозніше ставитися до України".
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