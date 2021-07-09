Найбільші навчання Sea Breeze-2021: уроки США і НАТО - Україні (відео)

Під димовою завісою - абордаж судна. У воді напоготові водолази зі зброєю. Це одна з багатьох спецоперацій у рамках Sea Breeze-2021. Цьогорічні навчання - наймасштабніші за всю історію військових маневрів, що вперше відбулися ще 1997-го року. У навчаннях взяли участь понад п’ять тисяч військових із 32 країн, 40 літаків, 32 кораблі та 18 команд спецоперацій і дайвінгу. Усі вони відпрацьовували дії як на морі, так і на суші. Від Одеси й Очакова до Дністровського лиману та дельти Дунаю. Як РФ відповіла на Sea Breeze-2021 і як реагували війська країн НАТО - репортаж DW.