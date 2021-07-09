 Найбільші навчання Sea Breeze-2021: уроки США і НАТО - Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.07.2021

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Політика й суспільство

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: уроки США і НАТО - Україні (відео)

10 липня завершуються наймасштабніші навчання Sea Breeze-2021 за всю історію. У Чорному морі, а також на Херсонщині і Миколаївщині тренувалися понад 5 тисяч військових з 32 країн. Чого навчились ЗСУ для протидії Росії?

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Під димовою завісою - абордаж судна. У воді напоготові водолази зі зброєю. Це одна з багатьох спецоперацій у рамках Sea Breeze-2021. Цьогорічні навчання - наймасштабніші за всю історію військових маневрів, що вперше відбулися ще 1997-го року. У навчаннях взяли участь понад п’ять тисяч військових із 32 країн, 40 літаків, 32 кораблі та 18 команд спецоперацій і дайвінгу. Усі вони відпрацьовували дії як на морі, так і на суші. Від Одеси й Очакова до Дністровського лиману та дельти Дунаю. Як РФ відповіла на Sea Breeze-2021 і як реагували війська країн НАТО - репортаж DW.

 

 

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