На тлі навчань Sea Breeze Росія провела власні маневри в Криму

На тлі щорічних міжнародних військових навчань Sea Breeze, які стартували 28 червня в Україні на чорноморському узбережжі, Росія у вівторок, 29 червня, провела в анексованому Криму навчальну перевірку бойової авіації і засобів ППО.

Всього в перевірці були задіяні приблизно 20 літаків і вертольотів, зокрема літаки-розвідники Су-24МР, багатоцільові винищувачі Су-27 і Су-30СМ, фронтові бомбардувальники Су-24М і вертольоти Мі-8 і Ка-27, а також дивізіони комплексів С-400 "Тріумф" і "Панцир" зі складу об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Чорноморського флоту Росії.

Днем раніше Національний центр управління обороною РФ вказував, що російські військові стежать в Чорному морі за кораблями НАТО та інших країн, які беруть участь у навчаннях Sea Breeze-2021. У цих навчаннях задіяні 32 бойових кораблі, 40 літаків і 5000 військовослужбовців з 17 країн НАТО, а також держав-партнерів Альянсу. В цілому в маневрах беруть участь представники 32 країн.

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Інцидент з британським есмінцем у Чорному морі

Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.

Офіційний Лондон у той же день спросутвав це повідомлення. Згодом британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender королівського військово-морського флоту Великобританії законно перебував у Чорному морі поблизу Криму.

Глава британського уряду пояснив, що есмінець рухався з України до Грузії найкоротшим маршрутом, перебував в українських територіальних водах і "було цілком правильно скористатися ними (територіальними водами України - Ред.), щоб дістатися з пункту А до пункту Б".

Дивитись відео 01:59 Поділитись Sea Breeze-2021: цього разу найбільші в історії навчань (28.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3vhO5 Sea Breeze-2021: цього разу найбільші в історії навчань (28.06.2021)