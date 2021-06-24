Борис Джонсон: Британський есмінець законно перебував поблизу Криму

Есмінець HMS Defender законно перебував у Чорному морі поблизу Криму. Корабель рухався в українських водах, заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.
Есмінець HMS Defender королівського військово-морського флоту Великобританії законно перебував у Чорному морі поблизу Криму. Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у четвер, 24 червня, після інциденту з нібито попереджувальними обстрілами есмінця, про які раніше заявила Росія.
"Найважливіше те, що ми не визнаємо анексію Криму, який є частиною суверенної української території", - цитує Джонсона інформагенція dpa. Глава британського уряду пояснив, що есмінець рухався з України до Грузії найкоротшим маршрутом, перебував в українських територіальних водах і "було цілком правильно скористатися ними (територіальними водами України - Ред.), щоб дістатися з пункту А до пункту Б".
Джонсон відкинув закиди, що уряд у Лондоні нібито озвучує неправду про інцидент. Він заявив, що йдеться про захист свободи судноплавства.
Раніше в цей день міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб запевнив, що по HMS Defender у Чорному морі не велося попереджувального вогню, а російська інтерпретація інциденту була "передбачувано неточною".
"Жодних пострілів по HMS Defender не було, - пояснив Рааб журналістам у Сінгапурі. - Корабель королівських ВМС здійснював мирний прохід в українських територіальних водах. Ми виконували його відповідно до міжнародного права".
Кореспондент британської мовної корпорації BBC з питань оборони Джонатан Біл, який 23 червня перебував на борту есмінця, повідомив про "ворожі попередження" через радіозв'язок та про те, що екіпаж готувався "до можливої конфронтації". За словами журналіста, над есмінцем пролетіли не менше 20 літаків, а два російських катери берегової охорони перебували на відстані лише 100 метрів (328 футів) від нього.
Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.
Офіційний Лондон у той же день спросутвав це повідомлення.