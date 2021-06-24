Борис Джонсон: Британський есмінець законно перебував поблизу Криму

Есмінець HMS Defender королівського військово-морського флоту Великобританії законно перебував у Чорному морі поблизу Криму. Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у четвер, 24 червня, після інциденту з нібито попереджувальними обстрілами есмінця, про які раніше заявила Росія.

"Найважливіше те, що ми не визнаємо анексію Криму, який є частиною суверенної української території", - цитує Джонсона інформагенція dpa. Глава британського уряду пояснив, що есмінець рухався з України до Грузії найкоротшим маршрутом, перебував в українських територіальних водах і "було цілком правильно скористатися ними (територіальними водами України - Ред.), щоб дістатися з пункту А до пункту Б".

Джонсон відкинув закиди, що уряд у Лондоні нібито озвучує неправду про інцидент. Він заявив, що йдеться про захист свободи судноплавства.

Раніше в цей день міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб запевнив, що по HMS Defender у Чорному морі не велося попереджувального вогню, а російська інтерпретація інциденту була "передбачувано неточною".

"Жодних пострілів по HMS Defender не було, - пояснив Рааб журналістам у Сінгапурі. - Корабель королівських ВМС здійснював мирний прохід в українських територіальних водах. Ми виконували його відповідно до міжнародного права".

Журналіст повідомив про "ворожі попередження"

Кореспондент британської мовної корпорації BBC з питань оборони Джонатан Біл, який 23 червня перебував на борту есмінця, повідомив про "ворожі попередження" через радіозв'язок та про те, що екіпаж готувався "до можливої ​​конфронтації". За словами журналіста, над есмінцем пролетіли не менше 20 літаків, а два російських катери берегової охорони перебували на відстані лише 100 метрів (328 футів) від нього.

У РФ повідомили про попереджувальні постріли

Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.

Офіційний Лондон у той же день спросутвав це повідомлення.