 Борис Джонсон: Британський есмінець законно перебував поблизу Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Борис Джонсон: Британський есмінець законно перебував поблизу Криму

Есмінець HMS Defender законно перебував у Чорному морі поблизу Криму. Корабель рухався в українських водах, заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Британський есмінець HMS Defender

Британський есмінець HMS Defender (архівне фото)

Есмінець HMS Defender королівського військово-морського флоту Великобританії законно перебував у Чорному морі поблизу Криму. Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у четвер, 24 червня, після інциденту з нібито попереджувальними обстрілами есмінця, про які раніше заявила Росія.

"Найважливіше те, що ми не визнаємо анексію Криму, який є частиною суверенної української території", - цитує Джонсона інформагенція dpa. Глава британського уряду пояснив, що есмінець рухався з України до Грузії найкоротшим маршрутом, перебував в українських територіальних водах і "було цілком правильно скористатися ними (територіальними водами України - Ред.), щоб дістатися з пункту А до пункту Б".

Джонсон відкинув закиди, що уряд у Лондоні нібито озвучує неправду про інцидент. Він заявив, що йдеться про захист свободи судноплавства.

Раніше в цей день міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб запевнив, що по HMS Defender у Чорному морі не велося попереджувального вогню, а російська інтерпретація інциденту була "передбачувано неточною".

"Жодних пострілів по HMS Defender не було, - пояснив Рааб журналістам у Сінгапурі. - Корабель королівських ВМС здійснював мирний прохід в українських територіальних водах. Ми виконували його відповідно до міжнародного права".

Журналіст повідомив про "ворожі попередження"

Кореспондент британської мовної корпорації BBC з питань оборони Джонатан Біл, який 23 червня перебував на борту есмінця, повідомив про "ворожі попередження" через радіозв'язок та про те, що екіпаж готувався "до можливої ​​конфронтації". За словами журналіста, над есмінцем пролетіли не менше 20 літаків, а два російських катери берегової охорони перебували на відстані лише 100 метрів (328 футів) від нього.

 У РФ повідомили про попереджувальні постріли

Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.

Офіційний Лондон у той же день спросутвав це повідомлення.

Також за темою

UK HMS Defender

Коментар: Путін і Шойгу перетворюють Чорне море на улюблене озеро НАТО 24.06.2021

Інцидент із британським есмінцем біля берегів Криму підтвердив: НАТО все частіше демонструватиме, що вважає півострів українським, а Україну - союзником, пише Костянтин Еггерт.

Джонсон про Росію і HMS Defender: Крим - український, будемо там плавати (24.06.2021) 24.06.2021

Навколо Криму - українські територіальні води, і ніщо не заважатиме там плавати. Так Лондон відповів Кремлю на погрози і переслідування свого есмінця HMS Defender, який слідував до Грузії повз Крим і нібито зазнав обстрілу з боку РФ.

Реклама

Докладно

Карикатура Сергія Йолкіна

Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі?

Сергій Йолкін - з ілюстрацією російської версії інциденту з британським есмінцем у Чорному морі.  

Україна може зіштовхнутися з проблемою дефіциту питної води

На межі дефіциту: що відбувається з питною водою в Україні

На тлі нераціональної водної політики ситуація з питною водою в Україні стрімко погіршується, вказують експерти.  