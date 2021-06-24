Очима карикатуриста: Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі?

Коментар: Росія і НАТО не зможуть уникнути протистояння у Чорному морі

На думку російського журналіста Костянтина Еггерта, прагнення України та Грузії до НАТО рано чи пізно поставить Альянс перед вибором: підтримати Київ і Тбілісі або поступитися Росії та зазнати політичної поразки.