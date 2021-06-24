Очима карикатуриста: Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі?

Пострілів у бік британського есмінця Defender у Чорному морі не було, стверджує Лондон. Москва каже протилежне. Сергій Йолкін - з ілюстрацією російської версії інциденту.
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Закривши для іноземних військових кораблів води біля узбережжя Криму, Росія вкотре демонструє силу. Тим часом за лаштунками точиться війна за легалізацію російського контролю над українськими водами.
Інцидент із британським есмінцем біля берегів Криму підтвердив: НАТО все частіше демонструватиме, що вважає півострів українським, а Україну - союзником, пише Костянтин Еггерт.
На думку російського журналіста Костянтина Еггерта, прагнення України та Грузії до НАТО рано чи пізно поставить Альянс перед вибором: підтримати Київ і Тбілісі або поступитися Росії та зазнати політичної поразки.
Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства підписали міністр з питань оборонних закупівель Сполученого Королівства та заступник міністра оборони України.