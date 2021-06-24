 Очима карикатуриста: Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.06.2021

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Європа

Очима карикатуриста: Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі?

Пострілів у бік британського есмінця Defender у Чорному морі не було, стверджує Лондон. Москва каже протилежне. Сергій Йолкін - з ілюстрацією російської версії інциденту.

Карикатура Сергія Йолкіна

Карикатура Сергія Йолкіна

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Докладно

Карикатура Сергія Йолкіна

Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі?

Сергій Йолкін - з ілюстрацією російської версії інциденту з британським есмінцем у Чорному морі.  

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