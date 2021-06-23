Коментар: Путін і Шойгу перетворюють Чорне море на улюблене озеро НАТО

Не більше сотні метрів відділяли британський корабель від російських. По радіо лунали погрози відкрити вогонь. У небі баражували два десятки бойових літаків Повітряно-космічних сил Росії. Удалині лунали й розриви. Так описав інцидент з ескадреним міноносцем королівських ВМС Defender кореспондент BBC Джонатан Біл, який перебував на борту британського корабля у водах Чорного моря недалеко від кримського мису Фіолент.

У викладі міністерства оборони Росії все виглядало ще драматичніше: російські військові дали попереджувальні залпи у безпосередній близькості від Defender. BBC цього не підтверджує. Але, як завжди в подібних випадках, інцидент міг мати значно тяжчі наслідки, якби помилився лише один офіцер ВМС або пілот - будь-якої зі сторін.

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НАТО: "Крим - це Україна"

Британці пересувалися в межах 12-мильної прибережної зони, яка, з точки зору міжнародного морського права, залишається територіальними водами України. Російська влада регулярно оголошує про проведення тривалих навчань в акваторії Криму, щоб відлякати Військово-морський флот (ВМФ) країн НАТО, які останнім часом все регулярніше в неї заходять.

Костянтин Еггерт

Демонстрація невизнання анексії півострова Москвою - ключова частина чорноморської стратегії Альянсу, розробленої після 2014 року. Вона включає в себе фактично постійну присутність у регіоні ВМФ країн-членів НАТО, до того ж не тільки причорноморських, ледь не цілорічні спільні навчання різного рівня, модернізацію флотів цих держав плюс масовану співпрацю з Україною і Грузією - із включенням їхніх військово-морських сил (ВМС) у графік навчань союзників. До речі, присутність кореспондента BBC на борту есмінця є невипадковою. Міністерство оборони запрошує журналістів висвітлювати лише по-справжньому важливі місії.

Останній пункт особливо дратує Кремль. Україна сьогодні підійшла дуже близько до статусу "глобального партнера" ​​Альянсу, який мають, наприклад, такі країни, як Австралія, Південна Корея та Йорданія. Більше того, Київ почав масштабну програму модернізації флоту. Defender прямував до Грузії після візиту ввічливості до Одеси, яка після втрати Севастополя стала головною базою ВМС України.

На борту есмінця заступник міністра оборони України підписав з міністром оборонних закупівель Сполученого Королівства, першим лордом адміралтейства (командувачем британськими ВМФ) і представниками військового концерну Babcock меморандум про реалізацію - передостанній крок на шляху до договору про закупівлю Україною у Великобританії сучасних бойових кораблів, навчання персоналу та модернізацію ремонтних доків.

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Не виключено, що мова піде про створення якщо не повноцінних військово-морських баз, то пунктів постачання та ремонту для кораблів країн НАТО. Якщо цим планам судилося втілитися, то вийде, що анексія Криму стала відправним пунктом для перетворення Чорного моря на ключовий регіон тотального військового стримування путінської Росії США та їхніми союзниками.

Путін і НАТО грають в "моргалки"

Попри показну браваду, Кремль стурбований. Володіння Кримом і севастопольською базою не компенсує відставання російського флоту від флоту Сполучених Штатів - провідної західної держави, здатної ефективно застосовувати військово-морську міць і демонструвати присутність на всьому просторі світового океану. У Росії майже немає шансів навіть у середньостроковій перспективі переламати цей тренд.

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Президент РФ Володимир Путін і глава міноборони РФ Сергій Шойгу знають - ніхто в НАТО не визнає Крим російським, Альянс не відмовиться від відправлення кораблів у 12-мильну зону півострова, а це значить, що будь-які спроби відігнати натовців можуть закінчитися справжньою стріляниною і справжніми жертвами. Але російське начальство не може зупинитися, тому що, як завжди, боїться здатися слабким. Навіть в історії з Defender не обійшлося без згущення фарб і, скажімо обережно, творчої інтерпретації подій - аби виглядати рішучими та брутальними.

Російська влада, як бувало не раз, намагається налякати американців і європейців неадекватністю. Це все рідше сходить їм з рук. Демарші Кремля ведуть лише до посилення політики НАТО, зокрема, в Чорному морі. Улюблена путінська гра "хто моргне першим" перестала лякати Альянс.

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