Лондон заперечує обстріл британського есмінця біля Криму росіянами

У міністерстві оборони Великобританії заперечили обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів Криму. У середу, 23 червня, там заявили, що корабель здійснював мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

В іншому дописі в міноборони Сполученого Королівства повідомили, що цей військовий есмінець тримав курс із України до Грузії. "Традиційно російські судна стежили за його проходом, і корабель повідомили про навчання в безпосередній близькості від нього", йдеться у твіті, поширеному пресслужбою британського оборонного відомства.

Між тим у міністерстві закордонних справ України розцінили зроблену раніше заяву російських військових про попереджувальні постріли по британському бойовому кораблю в акваторії Чорного моря як свідчення необхідності більш тісної співпраці України та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це 23 червня повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в мікроблозі Twitter.

"Чіткий доказ позиції України: агресивні і провокаційні дії Росії в Чорному й Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять довготривалу загрозу для України й союзників. Нам потрібна нова якість співпраці між Україною і союзниками по НАТО на Чорному морі", - написав міністр.

У РФ повідомили про попереджувальні постріли

Раніше цього дня міноборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.