Міністр оборони Великобританії вважає РФ "загрозою номер один"

Британський міністр оборони Бен Уоллес заявив, що російські підводні човни обходять все узбережжя Великобританії і назвав Москву "британською загрозою номер один" в інтерв'ю виданню The Telegraph, опублікованому у ніч на неділю, 23 травня.

Міністр оборони зазначив, що води Великобританії "регулярно відвідують" російські кораблі, і додав, що Москва "навмисно проводила низку операцій у Великобританії". Як пише видання, протягом 2020 року поблизу Великобританії було помічено щонайменше сім російських військово-морських кораблів і два підводних човни та ще 26 кораблів.

При цьому з 2013 року Лондон виявив щонайменше 150 російських військових кораблів у своїх водах, й Королівській флот часто відправляв свої фрегат або есмінець для перехоплення або контролю руху кораблів РФ.

Зазвичай російські судна помічають в Північному морі чи Ла-Манші. Однак Уоллес заявив, що в кінці 2020 року російський підводний човен був помічений в Ірландському морі, і додав, що цього не траплялося вже "дуже і дуже довго".

За його словами, британська сторона намагалася різними способами досягти деескалації. "Однак наразі, поки Росія не змінить своє ставлення, досить важко зрозуміти, куди ми йдемо. Це країна, яка вбила людей у Солсбері", - нагадав політик.

Отруєння у Солсбері

У березні 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Згодом, у червні того ж року в місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його цивільна дружина Дон Стерджес. Аналізи показали, що вони були отруєні тією ж речовиною, що й Скрипалі. Найімовірніше, отруту помістили у флакон з-під парфумів. Через кілька днів Стерджес померла.

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Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипалів російських громадян Олександра Петрова і Руслана Боширова, які є, за твердженням британських спецслужб, агентами ГРУ. ЗМІ пізніше повідомили, що під іменами Боширова і Петрова ховаються співробітники ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

Згодом групи розслідувачів проєктів Bellingcat та The Insider повідомили справжнє ім'я третього підозрюваного в замаху на Скрипалів - офіцера російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова, якого звати Денис Сергеєв. За даними журналістів, він є високопоставленим офіцером ГРУ та випускником Військово-дипломатичної академії міноборони Росії.