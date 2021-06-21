Україна і Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі

Україна та Великобританія домовились про спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Сполученому Королівстві, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз українських військово-морських сил. Відповідний меморандум у понеділок, 21 червня, підписали в Одесі міністр з питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, повідомляється на сайті міністерства оборони України.

Цього ж дня відбулося спільне навчання українських, британських та американських військових на борту британського есмінця HMS Defender, що прибув в порт Одеси минулої п'ятниці. Цей британський бойовий корабель став уже другим судном Королівського флоту, який відвідав Одесу протягом останніх кількох тижнів, після HMS Trent, ідеться на сайті українського оборонного відомства.

Нагадаємо, США передають Україні зняті з озброєння американські катери Island. У своїй базовій комплектації вони мають водотоннажність 168 тонн, довжину 34 метри та ширину 6,4 метра. Вони розвивають швидкість до 29,5 вузла. Команда за нормативами США складається з 16 осіб, зокрема двох офіцерів. З озброєння у катера є 25-міліметрова гармата та два кулемети.

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