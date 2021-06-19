Радник Байдена пояснив ситуація з додатковим пакетом допомоги Україні

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував ситуацію з нібито призупиненням військової допомоги Україні від Вашингтона на суму у 100 мільйонів доларів, яка набула розголосу раніше цього тижня після відповідних публікацій у низці американських ЗМІ.

За словами Саллівана, йдеться про додаткову допомогу, яка мала б бути виділена у разі "подальшого російського вторгнення в Україну". Ці кошти не є частиною допомоги Україні на суму в 275 мільйонів доларів, яку раніше погодив на 2021 бюджетний рік Конгрес США, запевнив Салліван у неділю, 20 червня, в ефірі телеканалу FoxNews. "Конгрес асигнував 275 мільйонів доларів на допомогу Україні у цьому році, які мали бути витрачені до вересня. Зараз червень. Ми витратили кожен цент кожного долара цих 275 мільйонів доларів для України", - заявив радник з нацбезпеки президента США.

Що ж стосується додаткової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів, то ці кошти, за словами Саллівана, були закладені під час останньої кризи, коли Росія додатково зосередила десятки тисяч своїх військових біля кордонів України. "Коли ці війська були відведені і не увійшли в Україну, ми зберегли ці кошти у резервах на випадок, коли вони стануть необхідними у майбутньому", - пояснив радник Байдена. Він наголосив, що "ідея про те, що ми відмовили в якійсь безпековій допомозі Україні є просто нонсенсом".

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Американське видання The Washington Post 16 червня повідомило, посилаючись на неназваних співрозмовників, що незадовго до зустрічі між президентом США Джо Байденом та президентом РФ Володимиром Путіним у Женеві адміністрація США вирішила відкласти надання Україні летальної і нелетальної допомоги обсягом в десятки мільйонів доларів, підготовленої після того, як навесні Росія зосередила свої війська біля українського кордону. За інформацією видання Politico, опублікованою 18 червня, вартість цього пакета допомоги Україні становила 100 мільйонів доларів. 18 червня речниця Білого дому Дженніфер Псакі спростувала повідомлення про те, що адміністрація США відклала надання допомоги Україні.