 Комітет Сенату США схвалив збільшення військової допомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2021

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Новини

Комітет Сенату США схвалив збільшення військової допомоги Україні

Комітет у закордонних справах Сенату США схвалив законопроєкт про безпекове партнерство з Україною. Він передбачає збільшення щорічної військової допомоги Києву до 300 мільйонів доларів.

Будівля Конгресу США

Будівля Конгресу США

Комітет у закордонних справах Сенату США в середу, 21 квітня, схвалив законопроєкт про безпекове партнерство з Україною. Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, документ було схвалено усним голосуванням.

Згідно з повідомленням, він авторизує надання Україні щорічної військової допомоги розміром у 300 мільйонів доларів США. При цьому надання 150 мільйонів доларів має відбуватися за виконання попередніх умов.

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Законопроєкт також згадує санкції щодо "Північного потоку-2"

"Українці мають право обирати своє власне майбутнє, і цей законопроєкт допомагає цьому, підтримуючи прозахідну військову реформу, (надаючи. - Ред.) летальне та нелетальне військове оснащення для захисту від Росії та американську дипломатичну підтримку мирних переговорів", - заявив голова комітету, сенатор-республіканець Джим Ріш.

При цьому у документі міститься поправка сенатора-республіканця Теда Круза, що вимагає від Державного департаменту США протягом 15 днів визначитися із тим, чи підпадають 20 суден, причетних до будівництва газопроводу "Північний потік-2", під санкції США. У цьому переліку згадується і трубоукладач "Академік Черський".

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Позитивна реакція українського МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже привітав рішення сенаторів у своєму Twitter. "США - надійний друг і союзник. Очікуємо швидке ухвалення документа в Конгресі", - зазначив він.

Для остаточного ухвалення законопроєкт мають підтримати Палата представників та Сенат, а пізніше документ має підписати президент США Джо Байден.

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