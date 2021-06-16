США відклали надання Україні пакета військової допомоги - ЗМІ

Білий дім відклав надання Україні пакета військової допомоги, який, як планувалося, став би відповіддю на розгортання російських військ поблизу кордону України весною цього року. Про це у п'ятницю, 18 червня, повідомило видання Politico з посиланням на чотири джерела, обізнаних із ситуацією.

За даними джерел видання, вартість запланованого пакета допомоги, включно з летальним озброєнням, становила до 100 мільйонів доларів США. Однак, за даними Politico, Рада національної безпеки США призупинила його втілення після того, як Росія наприкінці квітня оголосила про відведення своїх військ від кордону з Україною, а також через підготовку до саміту президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на джерело повідомляло, що у США вирішили відкласти надання допомоги Україні після того, як Росія почала скорочувати чисельність військ на кордоні. Однак пакет допомоги все ще можуть надати Україні, якщо Росія почне розширювати свою військову присутність на кордоні, запевнило джерело.

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Інший пакет військової допомоги США Україні

Минулого тижня міністерство оборони США анонсувало надання нового пакета військової допомоги Україні на 150 мільйонів доларів. Він передбачає навчання, постачання обладнання та консультації, "щоб допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність країни, захистити кордони та поліпшити взаємодію з НАТО", заявили у Пентагоні.

Цей пакет допомоги на 150 мільйонів доларів є останньою частиною суми, яку Конгрес США виділив на допомогу Україні в 2021 фіскальному році. Він доповнює попередній пакет допомоги на 125 мільйонів доларів від 1 березня. Той передбачав надання озброєних патрульних катерів Mark VI, протиартилерійських радарів, тактичного обладнання, допомогу для отримання супутникових знімків і можливостей аналізу, а також обладнання для надання медичної допомоги військовослужбовцям та евакуації.

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