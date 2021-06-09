США нададуть допомогу і обладнання Україні на 150 мільйонів доларів

Департамент оборони США анонсував надання нового пакету допомоги для України на 150 мільйонів доларів. Він передбачає навчання, надання обладнання та консультативні зусилля, "щоб допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність країни, захистити кордони та поліпшити взаємодію з НАТО", повідомила пресслужба Пентагону у п'ятницю, 11 червня.

Новий пакет допомоги США включає надання протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотними летальними апаратами, засобів захищеного зв'язку, засобів радіоелектронної боротьби та військово-медичної евакуації. Також він передбачає навчання та надання обладнання для підвищення безпеки і потужностей баз військовоповітряних сил України.

Цей пакет допомоги є останньою частиною суми, яку Конгрес США виділив на допомогу Україні в 2021 фіскальному році. Він доповнює попередній пакет допомоги на 125 мільйонів доларів від 1 березня. Той передбачав надання озброєних патрульних катерів Mark VI, протиартилерійських радарів, тактичного обладнання, підтримки супутникових знімків і можливостей аналізу, а також обладнання для надання медичної допомоги військовослужбовцям та бойової евакуації.

Крім того, у Пентагоні закликали уряд України продовжувати проводити реформи для подальшого узгодження оборонної системи України з основним принципом НАТО щодо демократичного цивільного контролю над військами.

Також відомство закликало Україну прийняти стратегію оборонної промисловості, яка б краще відповідала потребам збройних сил України, зміцнювала економічну конкурентоспроможність України та покращувала б корпоративне управління.

Пентагон також закликав офіційний Київ запровадити контроль за прямими іноземними інвестиціями на основі інтересів національної безпеки; підвищити ефективність та прозорість циклу оборонних закупівель, а також реформувати управління людськими ресурсами для узгодження із західною системою управління кадрами.