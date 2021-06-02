 Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем′єр | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр

ДКАУ вивчає можливість співпраці з Командуванням космічних сил міноборони США щодо безпеки космічних польотів та інформації з космічної ситуаційної обізнаності, повідомив віцепрем'єр Олег Уруський.

ДКАУ планує співпрацю в космосі з американськими військовими

Державне космічне агентство (ДКА) України планує налагодити співпрацю з американськими військовими в космосі. Про це в середу, 9 червня, в інтерв'ю DW розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

"ДКА та Командування космічних сил міноборони США (USSPACECOM) опрацьовують питання підписання під час 36-го Космічного симпозіуму (...) Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності", - зазначив Уруський.

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За словами урядовця, захід, у рамках якого планується, підписання меморандуму, має відбутися 23-26 серпня 2021 року в місті Колорадо-Спрінгс.

Нагадаємо, в грудні 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп наказав створити космічне командування США задля контролю військової діяльності країни в космосі.

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Серед цілей створення цього командування вказувалися, зокрема, організація космічних операцій та пошук ефективніших способів захисту американських об'єктів у космосі, у тому числі штучних супутників, які американські військові використовують для зв'язку та навігації.

Як зазначається на сайті Командування космічних сил міноборони США, одна з його цілей - "захищати життєво важливі інтереси США з союзниками та партнерами".

Вже в 2019 році адміністрація Трампа розпорядилася створити космічні війська США. Їхня мета - домогтися домінування США в космосі.

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